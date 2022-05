Venise, qui a égalisé temporairement par Mattia Aramu (71e, 1-1), est dernier mais n’est pas encore mathématiquement relégué puisqu’il possède 22 points, six de moins que Cagliari (16e) et a disputé un match de moins que le club sarde.

La première période a été équilibrée bien que la Juventus ait pris un meilleur départ avec un tir sur la transversale de Luca Pellegrino (4e) et l’ouverture du score par Bionucci (7e). Après ce but, les Turinois ont reculé et les Vénitiens se sont créé des occasions par Aramu (16e) et l’ancien joueur d’Oud-Heverlee Louvain Thomas Henry (23e).

La troisième occasion a été la bonne pour Aramu, qui a égalisé d’un tir des vingt mètres (71e, 1-1). Mais sur un corner, Bonucci a poussé au fond un ballon qui se trouvait sur la ligne (76e, 2-1).