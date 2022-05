Pas de but entre Anderlecht et Bruges, un nul qui n’arrange personne (0-0)

De son côté, le Club avait l’occasion de revenir à un point du leader suite au match nul de l’Union à l’Antwerp.

Polémique après 120 secondes, Mignolet arrête le but de l’année

Une polémique a lieu après seulement deux minutes de jeu. Olsen déboule sur le côté droit et adresse un centre dans le rectangle en direction de DeKetelaere. Le jeune attaquant parvient à réceptionner le ballon de la tête, mais il manque le cadre et s’effondre immédiatement.Le Brugeois accuse Magallàn de l’avoir poussé dans son dos au moment du centre.La VAR n’intervient pas, malgré des images qui semblent clairement indiquer une faute du défenseur argentin.

Bruges domine un début de rencontre très intense. À la 9eminute de jeu, première occasion pour les Blauw en Zwart: Vanaken lance Noa Lang seul face à Van Crombrugge.Le portier mauve sort parfaitement et remporte son duel face au Néerlandais. À la 26e minute de jeu, Mats Rits est contraint à sortir suite à une blessure au genou.

Le Sporting va peu à peu entrer dans le match et tenter plusieurs projections vers l’avant.Zirkzee ne parvient pas à cadrer un bon ballon remis en retrait par Kouamé (32e).Arnstad, percutant depuis le début de rencontre, met à contribution Mignolet depuis un angle compliqué (41e).

Dans le temps complémentaire de la première période, Anderlecht va se créer sa plus grosse opportunité sur une phase étonnante.Hoedt contrôle le ballon dans sa moitié de terrain, avant de tenter une frappe vers le but, Mignolet étant avancé!Le portier recule et stoppe le ballon in extremis. sur sa ligne.Les attaquants mauves sont surpris et ne suivent pas l’action.

Les 45 premières minutes ont été très physiques.Les Mauves sont bien revenus dans la rencontre malgré une entame plus que timide.

Baisse de rythme en seconde période

Les 22acteurs à peine de retour sur le terrain qu’Anderlecht se crée déjà une occasion! Benito Raman, rentré en jeu à la pause, est lancé par sur la gauche et tente une frappe qui part de peu au-dessus du but de Mignolet.

Le rythme baisse toutefois au fil de la seconde période, les deux équipes prenant des risques modérés compte tenu de l’enjeu de la rencontre. À la 67e minute, Mata tente une frappe lourde qui vient s’écraser sur le poteau de Van Crombrugge.

Les Mauves vont prendre les devants en fin de rencontre et inquiéter à plusieurs reprises la défense brugeoise. À la 76e minute de jeu, Nsoki rate sa passe et Raman file vers le but, mais un superbe retour défensif de Mechele sauve les Brugeois. À 5 minutes du terme, c’est Hendry qui sauve une occasion de Ait El Hadj plein axe.

Au coup de sifflet final, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge.Bruges loupe le coche de revenir à un point de l’Union.Du côté mauve, le résultat n’est pas spécialement favorable, mais on a pu voir du mieux par rapport à la défaite de la semaine passée face à l’Union.

LESCOMPOS:

Anderlecht : Van Crombrugge; Murillo, Hoedt, Magallan, Gomez, Cullen, Kana; Amuzu, Arnstad; Zirkzee, Kouamé

Club Bruges : Mignolet; Nsoki, Mechele, Mata; Odoi, Rits, Buchanan, Skov Olsen; Vanaken, Lang, De Ketelaere

