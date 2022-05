Grâce à Dries Mertens, Naples assure la C1 en étrillant Sassuolo

La formation de Luciano Spaletti revient provisoirement à quatre points du leader, l’AC Milan, qui reçoit la Fiorentina ce dimanche. Le "scudetto" devrait toutefois se régler entre Milanais, l’Inter (2e) étant en embuscade à deux points de son grand rival et voisin.

Kalidou Koulibaly a ouvert le festival offensif napolitain face à Sassuolo (10e) en marquant de la tête sur corner (7e). Victor Osimhen l’a imité peu après, toujours de la tête mais avec l’aide de la barre (15e). L’attaquant nigérian a offert la balle du troisième but à Hirving Lozano (19e).

Un doublé de Dries Mertens (21e, 54e), ses 10e et 11e buts de la saison, et un but de d’Amir Rrahmani (80e) ont donné un peu plus d’ampleur à la victoire du Napoli. L’ancien Marseillais Maxime Lopez a sauvé l’honneur pour Sassuolo (87e).

Dans la soirée, la Lazio a arraché une victoire 4-3 à la dernière minute à La Spezia, grâce à un but de Francesco Acerbi. Le "capocannoniere" Ciro Immobile, auteur de son 27e but en Serie A cette saison, a également contribué à ce succès.

Menés trois fois dans cette rencontre, les Romains ont montré de grandes ressources mentales pour revenir et entretenir ainsi leurs espoirs européens. Les Laziali sont cinquièmes à sept points de la Juventus (4e), qu’ils affronteront mi-mai. Mais les Turinois auront l’occasion de porter leur avance à 10 points en recevant la lanterne rouge Venise ce dimanche midi.

Dans l’après-midi, Cagliari a compromis ses chances dans la course au maintien en s’inclinant 2-1 à domicile face au Hellas Vérone. Les Sardes sont 17e avec trois points d’avance sur la Salernitana, mais le club de Franck Ribéry compte deux matches en moins et surfe sur une très bonne dynamique.

Dans le derby de Gênes, la Sampdoria s’est imposée 1-0 à domicile face au Genoa et s’éloigne de la zone rouge. Tout l’inverse de son grand rival, avant dernier et plus que jamais proche de la Serie B.