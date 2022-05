DIRECT | Anderlecht - Bruges: les Mauves sans Verschaeren et avec Refaelov sur le banc, Arnstad et Amuzu titulaires (0-0)

Premier Topper de cesChampions Play-offs entre Anderlecht et Bruges.Du côté du Sporting, l’euphorie de la qualification inespérée pour le top4 semble bien lointaine. La finale de la Coupe de Belgique et le revers chez le voisin de l’Union ont plombé la douce ambiance qui entourait Neerpede. Une défaite face au Club Bruges compliquerait un peu plus les affaires de Vincent Kompany.