Le Real Madrid est champion d’Espagne

Avec 17 et 18 points d’avance respectivement sur Séville et le FC Barcelone. Un retard que ces deux clubs ne peuvent mathématiquement plus résorber.

Le dernier titre de champion du Real Madrid remontait à la saison 2019-2020.

Mais les Madrilènes ne pourront pas fêter pleinement leur titre, eux qui joueront la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City mercredi prochain.