Topper: deux off-days à domicile en 24 ans

28 matchs sans défaite: entre 1998 et 2019

17 victoires, 11 nuls

Le 9 septembre 1998 est une date historique pour Anderlecht et Bruges. Le 2-3 au Parc Astrid relègue le RSCA à l’avant-dernière place du classement. Mais en même temps, ce sera la dernière défaite en… 21 ans! Lors des 28 Anderlecht – Club Bruges qui suivent au Parc Astrid, le Sporting ne perd pas. Le bilan: 17 victoires et 11 nuls. Les plus gros scores: 5-1 en 2002-2003 et 6-1 en 2012-2013. À sa grande frustration, même Michel Preud’homme ne parvient pas à l’emporter. Il faudra attendre le 2-3 du 4 avril 2019 (buts de Wesley, Dennis et Danjuma) pour mettre un terme à cette série folle.

2 défaites justifiées: trois gifles en 9 mois

Malgré Bolasie et Colassin

Ce 2-3 en 2019 était justifié, même si le Sporting n’avait pas baissé les épaules après le repos, sous l’impulsion d’un très bon Bolasie. Mais Bruges était plus fort. Anderlecht avait été la pire équipe des play-off 1 (0 sur 12, puis 6 sur 30). Et cette même année, le 19 décembre 2019, le Sporting s’inclinait encore une fois à domicile face à Bruges. Cette fois en Coupe (0-2). Là aussi, Anderlecht n’avait rien à redire sur la victoire brugeoise. Vincent Kompany avait tout fait pour jouer ce match après une blessure, mais il n’était pas à 100% et n’avait pas pu éviter la pénible défaite. Vormer et Balanta avaient scellé le sort des Mauves. Rebelote un mois plus tard en championnat. Mais cette défaite-là n’était pas méritée. Avec un Colassin déchaîné (sa première tentative avait heurté la barre transversale de Mignolet, sa seconde avait fait mouche), le Sporting avait mené au score, avant de subir la suprématie du grand rival (deux fois Vanaken). Anderlecht avait donc perdu trois fois à domicile en neuf mois, mais dans chacun de ces matchs, il s’était mouillé le maillot.

1 victoire comme exemple: après 1101 jours

La revanche de Sambi Lokonga

Demandez à Sambi Lokonga quel était son plus beau moment comme joueur d’Anderlecht et il va sans doute répondre que c’est son but de la victoire contre Bruges, la saison passée. Certes, le match se jouait à huis clos, mais la joie des Mauves après son tir flottant qui avait surpris Mignolet traduisait la frustration du Sporting par rapport à l’hégémonie de Bruges. Cela faisait 1101 jours (lors du 1-2 au Club avec des buts de Teodorczyk et Morioka en mai 2018) qu’Anderlecht n’avait plus battu Bruges. Le 3-0 du match aller, où le Sporting n’en avait pas touché une et où Sambi avait été exclu, donnait une saveur supplémentaire à la revanche. Cette fois, Anderlecht va sans doute s’inspirer de ces incidents extra-sportifs qui se sont déroulés à Bruges (les joueurs africains et Vincent Kompany s’étaient fait insulter par quelques supporters) pour se surpasser.

2 victoires aux points: 2 nuls en 5 mois

Raman: «On méritait la victoire!»

Lors des deux derniers matchs à domicile – play-off de la saison passée et lors de la phase classique de cette saison – personne n’aurait contesté une victoire d’Anderlecht. Aussi bien lors du 3-3 du 20 mai 2021 (égalisation sur coup franc de Bruun Larsen à la 94e) que lors du 1-1 du 3 octobre 2021 (égalisation de Raman après le cadeau offert par Van Crombrugge à Rits), Anderlecht était l’équipe la plus entreprenante. Malgré les nuls, Anderlecht avait le sentiment que Bruges n’était pas imbattable. "On méritait la victoire!", estimait Raman après le match.