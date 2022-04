Attention, danger de chute : ces joueurs belges qui sont au bord de la relégation avec leur club

Christian Kabasele

Refaire un retard de neuf points sur Burnley, à cinq journées de la fin, semble infaisable pour Watford. Les chances sont grandes que le défenseur évolue en Championship l’an prochain. Kabasele a déjà goûté à la D2 anglaise la saison dernière. En manque de temps de jeu, une éventuelle relégation pourrait lui offrir plus d’opportunités de se montrer.

Zinho Vanheusden

Le Genoa, qui, comme le Standard désormais, appartient à la galaxie de 777 Partners, n’est qu’à trois points de la zone de sécurité. Les hommes d’Alexander Blessin ne baissent donc pas les bras. Alors que son prêt se termine en fin de saison et qu’il est censé retourner à l’Inter, Vanheusden se verrait bien rester au Genoa un an de plus, d’après Calciomercato. Et ce, peu importe le destin du club.

Dedryck Boyata

À l’image de son employeur, Boyata a vécu une saison difficile. Entre une suspension et plusieurs blessures, le capitaine du Hertha Berlin a notamment dû faire face aux critiques de certains fans après la lourde défaite dans le derby face à l’Union (1-4). Toujours est-il que, malgré les circonstances défavorables, le Hertha (le premier non-relégable) est virtuellement sauf pour l’instant.

Orel Mangala

Justement, les premiers poursuivants derrière Boyata sont Stuttgart et Orel Mangala. Le Diable et son équipe doivent résorber un écart de quatre unités en… trois matchs. La tâche s’annonce ardue. Mais la descente pourrait être synonyme d’opportunité pour le médian: celle d’enfin s’envoler vers d’autres horizons. En cas de relégation, Stuttgart pourrait être plus enclin à le lâcher. "Je vaux 20 millions €, peut-être 25, mais personne n’en payera 30 (NDLR: le prix fixé par le club) pour moi", a-t-il récemment déclaré.

Nathan De Medina

La mission sera encore plus compliquée pour l’ancien Mouscronnois qui a disputé un peu plus de 500 minutes avec Bielefeld. L’Arminia pointe à six points du Hertha, qu’il affronte ce samedi d’ailleurs. Alors que l’entraîneur des gardiens, Marco Kostmann, vient de reprendre le rôle de T1 de Frank Kramer, De Medina et ses coéquipiers n’ont plus le droit à l’erreur.