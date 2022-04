Le Standard poursuit sa reconstruction : des tendances se dessinent

La priorité: trouver un directeur financier. C’est le chief executive recruiting de la société américaine, basé à Londres, qui scrute le marché. Certains candidats ont déjà été approchés. 777 Partners pourrait aussi confier la gestion financière de ses clubs à une société externe.

Les dirigeants américains doivent dénicher un directeur sportif et cela pourrait être fait d’ici moins d’un mois. Cette nomination activera celle d’un nouveau staff (plusieurs contacts ont déjà été noués et une liste de coachs a été rendue aux Américains).

Vers un T1 et un directeur sportif allemands

Il nous revient que 777 Partners ciblerait avant tout un directeur sportif et un coach allemands, comme ils l’ont fait à la Genoa en y plaçant les Allemands Johaness Spors (rejoint par son assistant Marcel Klos) comme directeur sportif et Alexander Blessin (après les échecs des négociations avec un autre Allemand, Bruno Labbadia) comme T1. Le modèle de 777 Partners? Le groupe Red Bull et ses clubs, Leipzig et Salzbourg. 777 Partners veut implanter une philosophie commune à tous ses clubs basée sur le pressing et le contre-pressing. Une cellule de recrutement sera chargée de chapeauter tous les clubs du réseau en utilisant le partage de data pour être le plus performant possible. Au Standard, en l’absence de directeur sportif, une société anglaise s’occuperait de la valorisation des joueurs susceptibles d’intéresser. À l’arrivée, les informations arriveraient au directeur sportif de la Genoa, Johaness Spors (qui était du voyage à Sclessin début du mois).

Lors de l’interview qu’ils nous avaient accordée, Josh Wander et Juan Arciniegas avaient précisé que chaque club du réseau aurait son directeur sportif propre, réfutant l’idée que Spors et Blessin débarquent à Sclessin. Il semble que les décisions soient pour l’instant gelées dans l’attente du sort réservé à la Genoa, plus que jamais empêtrée dans la lutte pour le maintien en Serie A. Qu’adviendra-t-il vraiment de Spors et Blessin si le club fait la bascule? Les deux hommes ont en tout cas l’assurance de rester dans le groupe géré par les Américains.

Un noyau à redessiner

L’absence d’hommes forts aux postes clés tranche avec la nécessité de redessiner le noyau. Les dirigeants américains l’ont annoncé: "Préparez-vous à des mouvements." Ils veulent recruter pour être compétitif rapidement.

D’autres dossiers seront prioritaires comme la reconduction de Nicolas Raskin qui n’a plus qu’un an de contrat et qui sera difficile à convaincre de prolonger tant il intéresse des clubs, en Angleterre notamment. Les cadres, au club depuis très longtemps, comme Laifis et Cimirot, seraient invités à quitter le club.

Sur le terrain, le focus est mis sur les U21 qui joueront, ce jeudi soir (19h30) face à Genk, leur accession en D1B Pro League. Ils doivent faire mieux ou réaliser le même résultat que Gand, en déplacement à Saint-Trond, pour valider leur ticket. Pendant ce temps-là, les pros s’entraînent toujours, la plupart du temps en comité restreint, et pourraient être libérés une semaine plus tôt.