Jürgen Klopp prolonge deux ans de plus à Liverpool jusqu’en juin 2026

"Il y a tellement de mots que je pourrais utiliser pour décrire ce que je ressens à propos de cette nouvelle... ravi, humble, béni, privilégié et excité serait un début" a déclaré l’Allemand. "Il y a tellement de choses à aimer ici. Je le savais avant de venir ici, j’ai appris à le savoir encore mieux après mon arrivée et maintenant je le sais plus que jamais".

Liverpool n’est que le 3e club qu’entraîne Klopp. Il a fait ses classes à Mayence entre 2001 et 2008 avant d’évoluer également sept saisons au Borussia Dortmund (2008-2015).