Theate et Bologne font tomber l’Inter, Praet passeur dans un match fou face à l’Atalanta

Dans l’autre match de la soirée, Dennis Praet était de retour dans le onze de base de Torino pour le déplacement à l’Atalanta, une première depuis le 6 février. Le Diable Rouge s’est rapidement mis en évidence en offrant une passe décisive à Antonio Sanabria (3e). Mais l’Atalanta se réveillait ensuite et repassait devant grâce à Luis Muriel (18e sur pen, 1-1) et Maarten De Roon (23e, 2-1). Sasa Lukic relançait les siens sur penalty dans le dernier quart d’heure de la première période (36e sur pen, 2-2). En deuxième période, les Turinois repassaient devant grâce à Lukic encore (63e sur pen, 2-3) et à un but de Roman Freuler contre son camp (68e, 2-4). Mais des buts de Mario Pasalic (78e, 3-4) et Muriel, à nouveau (84e, 4-4) permettaient à l’Atalanta de sauver un point. Praet a quitté le terrain à la 84e minute. L’Atalanta est 8e avec 55 points, à un point de la Lazio, 6e et à trois points de la Roma. Torino est toujours 11e avec 44 points.