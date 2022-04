Jackson Muleka cartonne en Turquie: «Ces buts, j’aurais aimé les inscrire au Standard»

Jackson, comment expliquez-vous cette réussite insolente qui est la vôtre?

Tout d’abord, je le dois à la grâce de Dieu. Ensuite, j’ai trouvé la paix ici, en Turquie. On m’accorde un immense respect et le plaisir que je prends me permet d’être efficace. Le travail avait été effectué au début de saison avec le coach Mbaye. Le nouveau staff est ensuite arrivé et cela a été plus compliqué mais aujourd’hui, je suis libre de jouer comme je le sens et la confiance qui m’est accordée me permet d’enchaîner les buts.

Votre adaptation a tout de même été fulgurante.

Je me suis senti important dès le début. Je savais que les dirigeants me suivaient depuis le TP Mazembe. Dès mon arrivée, je me suis bien entendu avec le reste du groupe. C’est allé plus vite que ce que j’aurais espéré. Je pensais prendre trois à quatre matchs pour trouver mes marques mais j’ai été décisif d’entrée de jeu. Je le dois aussi à mon coach (Sami Ugurlu) qui a été intelligent dans mon intégration en me faisant d’abord rentrer au jeu de façon progressive. Cela m’a facilité la tâche.

Si je vous dis que vous avez inscrit autant de buts que toute l’équipe du Standard en 2022, qu’est-ce que cela vous inspire?

Le Standard a vécu une saison compliquée et je m’inclus dedans. Ce n’était facile pour personne. En tant qu’attaquant, j’ai également vécu des moments difficiles au club mais le plus important sera de tourner la page et de bien préparer la saison prochaine.

Ce prêt, il était inattendu mais finalement, c’est ce qui pouvait vous arriver de mieux?

Parfaitement. Tout le monde sait qu’à la base, je n’étais pas favorable à un départ. Je voulais rester et aider ce groupe à sortir de la crise. Mais constatant que je n’aurais plus que très peu de temps de jeu, j’ai trouvé qu’il était opportun de partir. Ce n’était pas un choix facile et à vrai dire, la Turquie ne faisait pas partie de mes plans. Pourtant, c’est le meilleur choix que j’ai pu faire car il est important pour le reste de ma carrière.

Ces buts inscrits pour le compte de Kasimpasa, vous auriez aimé les marquer en Rouche?

C’est certain. L’objectif de chaque attaquant, c’est d’être décisif. C’est pour ça qu’on est venu me chercher. Si je ne marque pas, je dois alors être utile à l’équipe et si je rentre à la maison sans l’avoir été, cela me dérange. C’est ce qui est arrivé trop souvent au Standard. J’aurais aimé faire plus. Encore une fois, c’était un moment compliqué pour tout le monde. J’aurais souhaité marquer à chacun de mes matchs en Rouche.

Il n’y a donc que la confiance qui explique cette métamorphose?

La confiance, c’est évidemment capital. Mais chaque coach fait ses choix et il faut les respecter. Je ne peux pas discuter les choix de Luka Elsner ou dire que tout est de sa faute, je ne correspondais peut-être pas au profil qu’il recherchait et je devais batailler ferme pour avoir sa confiance comme je l’avais fait avec Mbaye Leye. J’aurais aimé avoir plus de confiance et pouvoir enchaîner. Ce n’est pas en jouant un match sur trois qu’on peut progresser. À Kasimpasa, on me laisse plus d’espace pour m’exprimer. Si je loupe un, deux ou trois ballons, on ne va pas me clouer au pilori pour autant et le quatrième sera au fond. Mais comme je l’ai dit, c’est l’entraîneur qui décide. Il est un peu comme un parent que l’on se doit d’écouter.

Le style de jeu du championnat turc vous convient-il mieux aussi?

Déjà, si tu joues en Belgique, tu peux t’adapter un peu partout. En Turquie, je ne dirais pas que le niveau est plus élevé mais il est davantage technique. Peu importe que l’on joue le Galatasaray, Fenerbahce ou un autre club, on essaiera de poser notre jeu. Cela implique moins de longs ballons balancés vers l’avant comme c’était peut-être plus le cas au Standard. Je dois moins aller au charbon et cela me donne plus de fraîcheur en zone de finition. On évolue en 4-3-3 et les deux médians offensifs effectuent un gros boulot autour de moi. Ils font les efforts pour moi. Je défends aussi mais plus jusque dans mon camp. Offensivement, je suis libre et cela me va très bien. Au Standard, j’avais plus de pression sur les épaules. Je ne parle pas forcément des supporters mais plus du fait qu’en cas de mauvaise prestation, je savais que j’allais le payer le match suivant ou peut-être même à la mi-temps.

Le coach Luka Elsner a été remercié, cela vous surprend?

Je n’ai pas de problème avec la personne, je n’en ai d’ailleurs avec personne. Qui sait, peut-être que je le retrouverai sur ma route plus tard. Je le remercie tout de même pour le travail qu’il a effectué avec moi. C’est un passionné et cela ne s’est pas passé comme il l’avait escompté.

Vous retournerez au Standard la saison prochaine??

C’est encore trop tôt pour le savoir. Je laisse le soin à ceux qui me représentent de discuter avec le club. Il me reste encore cinq matchs à jouer et je me concentre sur mes prestations.

Plusieurs clubs s’intéressent pourtant à vous.

C’était le but en venant ici, je devais me faire remarquer mais encore une fois, je n’y pense pas.