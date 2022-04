Il n’y a plus qu’un c andidat bruxellois

Felice Mazzù l’avait dit: dans ces play-off, il sera davantage question de mental que de football. Et cela a été le cas. Ce succès inaugural est une réponse aux nombreux observateurs qui voyaient l’Union craquer: rien de ce qui est arrivé jusqu’ici ne s’est écrit par hasard et il n’y a pas de raison que tout cela s’arrête en play-off.

Bien sûr, la double confrontation contre le Club Bruges, dans deux semaines, sera déterminante, mais une chose à la fois. Ce dimanche, l’Union est montée sur le terrain en sachant que le Club avait battu l’Antwerp. Mais on ne l’a jamais sentie sous pression. C’est elle qui a démarré parfaitement, ouvrant le score dès la deuxième minute, puis marquant le 2-0 par Vanzeir dès la 11e. Le Diable a fait mine de tendre ses menottes à Undav, qui a mimé leur ouverture avec une clé fictive, dans un clin d’œil à la suspension de l’attaquant, qui n’avait plus marqué depuis le 23 janvier. Anderlecht est bien revenu à 2-1, mais il a à nouveau craqué défensivement en seconde période, pour permettre à Mitoma de rendre deux buts d’avance au leader, sur une nouvelle passe décisive d’Undav, "Mr Assist", ce dimanche.

Anderlecht: deuxième claque en une semaine

Avec neuf points et demi d’avance sur son voisin mauve et dix sur l’Antwerp, on ne voit plus comment le Top 2 pourrait échapper à l’équipe de Saint-Gilles. La lutte pour le titre sera un face-à-face Union – Club Bruges.

Anderlecht, lui, va devoir se remobiliser après cette deuxième grosse claque en une semaine. Les Mauves ont eu un grand mérite: ne pas baisser la tête à 2-0, alors qu’ils auraient pu sombrer, les jambes et les esprits lourds d’une finale de Coupe perdue. Ils sont restés calmes et ont retrouvé leur football, bien loin des 20 premières minutes où il n’y en avait que pour l’Union. Revenus à 2-1, ils étaient même à quelques centimètres de faire 2-2, ce qui n’aurait pas été immérité sur l’ensemble de la première période.

Mais voilà, l’histoire des play-off s’écrit à travers des moments clé. Et le troisième but unioniste en a été un. Déjà surprise par le coup-franc joué rapidement sur le 1-0, la défense mauve a été spectatrice sur le 3-1 de Mitoma, défendant à l’arrêt, ce que son entraîneur avait du mal à digérer après coup (voir par ailleurs). Contrairement à la première période, son équipe n’a plus su relever la tête après ce but, ce qui démontre combien les esprits sont touchés par ce double échec. Le capitaine du navire devra passer la semaine à soigner les têtes avant la réception du Club Bruges, pour un topper qu’il sera interdit de louper, cette fois. Les supporters du RSCA, furax sur leurs joueurs en fin de match, ont déjà fait comprendre qu’ils attendent une réaction. Histoire de ne pas se retrouver à craindre une quatrième place qui obligerait Anderlecht à disputer des barrages européens. Bien loin des rêves cachés de titre.