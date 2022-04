Bruges a contourné le problème

C’est peut-être l’enjeu qui a aussi provoqué ce comportement, évidemment inexcusable. La tension était palpable sur la pelouse, pour cette ouverture des Champions play-off. Un contexte qui aurait dû convenir au Great Old. Positionnée dans un 3-5-2 similaire aux Flandriens, la bande à Nainggolan a mis une énorme intensité dans l’axe du terrain. Si la surface avait mesuré 20 mètres de moins en largeur, ils n’auraient jamais concédé ce revers.

Sauf que sur les extrémités, ils n’ont rien pu faire. Buchanan a inscrit son premier but en blauw en zwart, avec un peu de réussite, après avoir effacé deux défenseurs, sur un excellent ballon de Lang, glissé dans le dos de Bataille (37e). Et juste avant la pause, Skov Olsen aurait pu l’imiter, s’il avait mieux évité la sortie de Butez.

"Un soulagement? Je savais que ce premier but allait tomber un jour ou l’autre , réagissait le Canadien, auteur de l’unique but. Et il arrive dans un gros match, à un moment important. Je pense que j’ai juste eu besoin d’un temps d’adaptation. On peut dire que j’ai eu un peu de chance, vu que ma frappe a été déviée (par Haroun) , mais je l’ai provoquée, cette chance."

Symbole de cette différence de mentalité (voire d’ambition?) entre les deux formations, les flancs brugeois étaient animés par deux ailiers offensifs, alors qu’en face, Priske avait opté pour Bataille et Vines, généralement titularisés dans une défense à quatre. Un système moins travaillé et moins maîtrisé.