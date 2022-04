Lille a mis fin à la belle série de onze matchs sans défaite de Strasbourg

Peu soutenus par leurs supporters déçus par la perte du titre et surtout par le décrochage dans la course à l’Europe (deux partages et deux défaites), les Lillois ont mis le pied sur le ballon et Sels a dû détourner avec les poings une frappe puissante à ras de terre de Burak Yilmaz (4e).

Disciplinés, les Strasbourgeois ont alors pris lentement mais sûrement le dessus. Isolé sur un centre de la gauche de Ludovc Ajorque, Adrien Thomasson a expédié le ballon sur Léo Jardim, le gardien lillois (27e). Avant le repos, les Alsaciens ont accéléré le jeu mais Sels a été heureux de voir une frappe du droit de Renato Sanches passer à côté du but (41e). Cela n’a pas empêché les supporters lillois de siffler leur équipe au terme d’une première période pauvre en occasions.

La seconde période a débuté par une tête décroisée de Kevin Gameiro sur le poteau de Jardim (49e). D’une frappe du pied droit, l’attaquant alsacien a encore alerté le gardien lillois, qui a sorti les poings (58e). Malgré tout, les Nordistes se sont montrés plus entreprenants que les Alsaciens, toujours plus prudents. Cela a chauffé dans la zone de Sels mais aussi de Jardim, qui a bloqué une reprise au point de penalty de Thomasson (75e). Alors que les débats devenaient de plus en plus tendus, Celik, au second poteau, a mis le ballon dans le petit filet opposé (87e, 1-0).

Aux Pays-Bas, un but de Zian Flemming (21e, 1-0) a donné la victoire à Sittard 1-0 face au Go Ahead Eagles. Mickael Tirpan a joué tout le match en défense avec les vainqueurs et chez les perdants, Philippe Rommens a été remplacé à la 64e. Après 30 matches, le club de Deventer (36 points, 9e) compte dix points d’avance sur Zwolle, 16e et barragiste tandis que Sittard (29, 14e) n’en possède que trois.

En Turquie, Basaksehir, sans Nacer Chadli absent, a remporté facilement 3-0 le duel de la 34e journée face à Hatayspor avec Muhammed Mert sur le banc. Deniz Turuc (65e, 88e) et Mahmut Tekdemir (88e) ont fait la différence en seconde période pour les Orange et Bleu, qui ont renforcé leur quatrième place (57 points) donnant droit au dernier ticket européen.