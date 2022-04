Manchester United: buteur contre Arsenal, Cristiano Ronaldo rend hommage à son bébé décédé

Auteur de la réduction du score dans le troisième quart d’heure, alors que Manchester United a rapidement été mené 2-0, après à peine une demi-heure, Ronaldo a dédié son but - le centième de sa carrière en Premier League - à son fils décédé en pointant le doigt vers le ciel.

Malgré ce but émouvant et historique de la star de ManU, les "Gunners" l’ont finalement emporté (3-1), dans cette rencontre comptant pour la 34e journée de championnat.

Les Londoniens, déjà vainqueurs de Chelsea plus tôt dans la semaine, enchaînent une deuxième victoire consécutive de prestige et signent la bonne opération puisqu’ils repoussent United, qui sera drivé par le Néerlandais Erik Ten Hag la saison prochaine , à six longueurs.