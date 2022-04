Radja Nainggolan se livre avant les Champions play-off :

Alors, Radja, prêt pour les premiers play-off de votre carrière?

C’est le seul championnat au monde où ça existe, je suppose? En Italie, ils ne comprennent pas ce système. Pour moi, le premier – en l’occurrence l’Union – mérite le titre. Ce n’est pas très honnête mais bon, tout est à refaire. Donc, je mise sur Bruges. Les Blauw en Zwart ont le meilleur effectif. Et la saison a été longue pour l’Union, qui n’a pas un très grand noyau. On l’a vu contre le Beerschot.

Vous lancez les play-off avec un match à Bruges, où vous avez pris un 4-1 en février.

Oui, c’était un mauvais match. Je n’étais pas très bon non plus dans cette rencontre. C’est simple: si on perd, l’Antwerp peut oublier le titre. On aurait sept points de retard sur Bruges avec cinq matchs au programme. Bruges devrait déjà perdre trois fois.

Vous étiez revenu en Belgique pour gagner le titre.

Le président en rêvait. Mais il faut être réaliste. Il y a cinq équipes qui – sur papier – ont un noyau plus fort que le nôtre: Bruges, Anderlecht, Gand, Genk et je dois aussi compter l’Union. Malgré cela, on s’est hissés parmi les quatre premiers. Donc, je trouve que ma saison et celle de l’Antwerp sont déjà réussies.

L’Antwerp est considéré comme le vilain petit canard des Champions play-off. Cela vous vexe?

On dit qu’on joue de l’anti-football. Mais la Juventus a été championne dix ans de suite en proposant du mauvais football. Je le sais, parce que j’ai terminé quatre fois à la deuxième place. On est quatrièmes au début du sprint final. On joue sans pression. Que ce soit mérité ou pas, je m’en fous. On est dans les Champions play-off et on va tout donner pour être la bonne surprise. N’oubliez pas qu’on a battu Anderlecht et l’Union et qu’on a arraché un point à Bruges.

Pendant le premier tour. Au deuxième tour, vous avez réalisé un 0 sur 9 contre le Top 3.

C’est vrai. Mais j’ai l’impression qu’on cherche toujours le négatif. Ne le prenez pas personnellement: la presse belge n’a pas le niveau. Il y a peu de connaisseurs de foot. Quand je lis les commentaires, j’ai l’impression d’être le plus mauvais joueur à chaque match.

On peut dire que ces dernières semaines, vous étiez moins bon qu’au premier tour, quand même?

Bah. Si j’avais marqué à OHL au lieu de frapper sur le poteau, on aurait dit que j’étais l’homme du match. On regarde trop les stats en Belgique. J’aurais pu marquer huit buts, mais j’ai frappé quatre fois sur la barre et deux fois sur le poteau. Et en effet, je n’ai que deux buts.

Vous vous donnez quelle cote pour votre saison?

6 ou 6,5/10. C’est un bon score pour moi. Je ne suis pas le type de joueur qui décide de l’issue des rencontres.

Peut-être que la pression vous paralyse?

La pression? Quelle pression? Pas du tout. Mais l’adaptation au championnat belge a été très difficile pour moi. Le football est plus individuel qu’en Italie, où il est plus collectif et où il y a plus d’automatismes. À part Saelemaekers, il y a d’ailleurs peu de Belges qui réussissent en Serie A. Parfois, avec l’Antwerp, je vois des choses avant les autres, mais il y a moins d’expérience dans l’équipe qu’à l’AS Rome ou à l’Inter Milan. Pas grave, j’aime coacher les jeunes.

Il paraît que vous êtes dur pour Pierre Dwomoh.

Pierre me fait penser à moi quand j’étais jeune. S’il garde la tête sur les épaules, il peut jouer au Real Madrid. Mais sinon, il pourrait se retrouver en 4e division. Là tantôt, à l’entraînement, je lui ai demandé s’il connaissait Freddy Adu. C’était le plus grand espoir au monde, mais maintenant, il est sans club. Je lui dis ça pour l’aider, pas pour qu’il ait peur de moi.

Et vous, vous avez peur de votre président Gheysens? Quand le toit du stade de l’Antwerp s’est envolé à cause de la tempête, il n’a pas aimé que vous ayez filmé les dégâts et partagé la vidéo.

C’est sa femme qui n’a pas aimé ça. Chaque Anversois aurait rigolé avec cette blague, mais vu qu’ils ne sont pas d’Anvers… Je n’ai pas peur de Gheysens, mais honnêtement, j’ai un peu peur de sa femme. Ce sont des gens très aimables que je respecte énormément. Mais quand j’ai quelque chose à dire au président, je le fais.

Notamment quand votre entraîneur Priske était menacé, vous avez pris sa défense.

Après notre match contre le Beerschot, nous avons parlé à quatre ou cinq joueurs avec le président. Et nous avons donné notre avis. Priske a toujours protégé son groupe, il mérite le respect. Tant qu’il est là, on va se battre pour lui.

En parlant du Beerschot, vous n’avez jamais été menacé en ville?

Non. Mais je n’ai jamais dit du mal du Beerschot; c’est le club qui m’a formé. Le Beerschot n’avait tout simplement pas les moyens financiers pour me faire revenir. Ça me fait mal de voir le club en D1B.

Pas de regrets d’être revenu en Belgique?

Aucun! J’ai deux filles en Belgique, elles me manquaient. Je m’amuse à l’Antwerp, je suis content de notre saison. J’aurais pu opter pour l’argent, mais ce n’est plus important. J’aurais pu gagner plus d’argent en Turquie et beaucoup plus en Chine, il y a un certain temps. Mais ça ne me dit rien. Pourtant, Fellaini n’arrête pas de me dire que le niveau y est si bon.

Vous restez en contact avec les Diables.

Oui, Marouane mène une belle vie en Chine. Eden réagit parfois à des trucs que je mets sur mes réseaux sociaux. Il est calme, malgré sa situation compliquée à Madrid. De Bruyne, je l’ai croisé à Anvers, on a papoté un peu. Et Lukaku, on se parle souvent.

Vous avez été au restaurant avec lui à Anvers, au mois d’octobre 2021.

Oui. Entre-temps, il a été souvent sur le banc. Je lui ai dit qu’il a fait le mauvais choix en quittant l’Inter. Il y était le roi. Il était peut-être le meilleur attaquant au monde. Mais il n’a pas pu dire non au club de son cœur. C’est la troisième fois qu’il va à Chelsea; c’est la troisième fois que ça ne marche pas. Il dit que l’équipe était construite en fonction de lui, mais que le système ne fonctionnait pas. Donc, le coach a opté pour d’autres joueurs, plus petits de taille, qui courent beaucoup. Et les résultats ont suivi.

Vous êtes encore en contact avec des anciennes vedettes de la Serie A?

Oui. Tout le monde dit que je suis un difficile, mais tous mes ex-coéquipiers m’adorent. Je parle souvent avec Perisic et Dzeko, par exemple. Et avec Totti. Dernièrement, il avait mis une photo sur son Instagram de lui en train de rouler à vélo recouvert d’un sac en plastique. Visiblement, c’était pour transpirer. Je me suis bien moqué de lui.

On risque de vous fâcher, Radja, mais on a l’impression que vous devenez un garçon gentil. Quatre cartes jaunes et aucune rouge, ce n’est rien. À Cagliari, vous preniez parfois 14 jaunes par saison.

C’est l’expérience, hein. Je ne les prends que quand il faut vraiment. Quant au rouge: je n’ai jamais pris de rouge directe!

Faux. On vous donne un indice. Joachim Mununga et Joeri Dequevy avaient marqué.

Juste! En équipe nationale U21 en Slovénie (2-2 en 2010). Mais la rouge était injustifiée.

Et autre chose qui nous frappe: où sont vos crêtes et vos nouveaux tatouages?

Ma crête? (rires) Je n’ai plus 20 ans, mon ami! Et c’est vrai que je ne me suis pas fait de nouveaux tatouages depuis mon retour en Belgique. Mais ça ne va pas traîner. J’ai encore un peu de place sur ma jambe.

Le logo de l’Antwerp?

Non. Je n’ai même pas celui de l’AS Rome.

Allez, encore quelques questions courtes, puis on vous laisse aller vous reposer. Le meilleur joueur que vous avez affronté en D1 cette saison?

Xavier Mercier. Il faut le faire, dans une équipe de milieu de tableau comme OHL. S’il jouait à Bruges, on parlerait beaucoup plus de lui.

Le meilleur gardien?

Donc je ne peux pas prendre Butez? Van Crombrugge est bon. Mignolet évidemment. Et Moris aussi. Je dois en oublier, mais je ne les connais pas tous.

Le stade le plus agréable.

Hormis le Bosuil? Je me suis amusé à l’Union. L’ambiance était bonne. Mais je n’ai pas joué à Sclessin, dommage.

Et le pire terrain?

Seraing. Un champ de patates.