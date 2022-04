Pas de regret mauve pour Davy-le-bourreau

Pourquoi est-il parti?

Le responsable est Suisse. Le 24 novembre 2016 en Azerbaïdjan, à l’occasion d’un déplacement crucial pour son avenir comme coach d’Anderlecht, René Weiler décide de reléguer Roef sur le banc. C’est Boeckx qui joue, le Sporting s’impose à Qabala et une dynamique positive se met en place. Elle conduira jusqu’au titre de champion. Weiler estimait que Roef ne coachait pas assez sa défense et dégageait une impression de fébrilité. Il aurait aimé le dégrader plus tôt mais la direction l’encourageait à croire en ce jeune gardien formé à Neerpede qui devait prendre le relais de Proto en attendant l’éclosion de Svilar. Quelques semaines plus tard, Roef s’en va en prêt à La Corogne pour permettre l’arrivée de Ruben Martinez, un gardien que Weiler avait préféré à… Sirigu. Les deux saisons suivantes, Roef est prêté à Waasland-Beveren puis deviendra le n°3 de Vincent Kompany pour sa première saison de coach. Une ultime année où la direction lui avait proposé de prolonger. Roef avait refusé et était parti gratuitement en juin 2020, à l’âge de 26 ans, pour signer à Gand.

Le RSCA a-t-il des regrets?

Non. La direction aurait juste aimé toucher de l’argent sur son transfert, consciente de l’intérêt qu’il pouvait susciter. À l’été 2019, l’AZ et Utrecht avaient pris leurs renseignements après sa bonne saison à Beveren mais Anderlecht avait besoin de lui derrière Van Crombrugge et Boeckx. Son départ gratuit a donc chagriné mais n’a pas inquiété non plus. Il lui manquait cette dose de charisme nécessaire quand on est gardien d’Anderlecht. Roef lui-même en est conscient: "Gand est un club où la pression est moins forte et ça me convient mieux" , nous disait-il en interview avant la finale. Les plus tristes dans l’histoire sont à chercher chez les formateurs de Neerpede. Roef a toujours été beaucoup aimé par ses entraîneurs, parce qu’il a eu très tôt une technique fantastique. De Filip De Wilde à Max de Jong, ils étaient tous fans de ce garçon travailleur qui avait toutes les qualités désirées. Ils étaient heureux que le RSCA sorte enfin un gardien de son centre de formation. Mais ils n’imaginaient qu’il en deviendrait un jour le bourreau.