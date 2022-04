L’Antwerp sort le Standard du G5, qui va perdre au moins 4 millions d’euros de revenus

Comment ça marche?

Pour ceux qui l’ignorent, le G5, groupement des cinq meilleurs clubs de D1A, n’est pas qu’une appellation symbolique. Il est lié à un critère objectif: le classement final des clubs sur les cinq dernières saisons. Ce coefficient est calculé en fin de championnat et fixe la nouvelle hiérarchie du foot belge pour distinguer les "grote vijf" (G5) des "elf kleinjtes" (K11), ou même les treize petits depuis qu’on est revenu à 18 équipes en D1A.

Pour le calculer, on additionne simplement les places au classement: 1 point pour le premier, 2 pour le 2e, 10 pour le 10e, etc. et 19 pour un club de D1B. Les cinq plus petits totaux sur les cinq dernières saisons forment ce G5. C’est le classement des play-off qui est retenu pour les équipes qui les disputent; de la phase classique pour les autres.

Bruges, qui n’a plus terminé hors du Top 2 depuis 2014 caracole en tête avec un total de 6,7 points (les points de la saison 2019-2020 tronquée avaient été comptabilisés à 29/40e seulement) alors que son premier poursuivant, Gand, compte 18,4 unités.

Ce que ça rapporte: votes et millions

Au-delà de la prestance, faire partie du G5 amène de sérieux avantages, négociés âprement au fil des années, plus particulièrement depuis que la D1B a été intégrée à la Pro League en 2015. D’abord, un droit de vote supérieur puisqu’un membre du G5 dispose de trois voix en assemblée générale, contre deux aux autres clubs de D1A et une à ceux de D1B. Sortir du G5, c’est donc perdre du poids dans les décisions de la ligue.

Ensuite, c’est au niveau financier que la donne change. Et pas un peu, puisque le G5 est valorisé à plusieurs niveaux dans la complexe clé de répartition négociée sous la houlette de Pierre François. Depuis le nouveau contrat télévisé, qui rapporte environ 100 millions € par saison, cette formule est divisée en deux volets: celui qui existait dans le contrat précédent, à hauteur de 82 millions € et un nouveau volet négocié spécifiquement pour la plus-value d’environ 18 millions. Les membres du G5 se partagent 80% de ces nouveaux revenus; les 20% restants étant à répartir entre tous les autres clubs. Rien qu’ici, entrer dans le Top 5 ramène donc environ 2 millions d’euros supplémentaires dans les caisses.

Depuis le précédent contrat, dont la clé de distribution reste en vigueur, les membres du G5 se répartissent également 1,65 million d’euros de droits commerciaux. Par ailleurs, une fois certains montants fixes soustraits des 82 millions, ils se partagent 51% du total restant, contre 49% à tous les autres clubs, à nouveau. Ici aussi, la différence est nette: entre 2 et 4 millions € supplémentaires, selon la position dans ce G5. Au total, la sortie du G5 fait donc perdre minimum quatre millions et demi d’euros à un club.

À noter que ce privilège a un revers: cela coûte plus cher à un cercle du G5 de transférer un jeune de moins de 16 ans d’un autre club belge: 12500 € par année de formation, contre 7500 € pour un "petit" de D1 et 2500 € pour un club de D1B.

L’Antwerp en éjecte le Standard

C’est un petit événement, qui marque un peu plus la chute du Standard dans la hiérarchie du football belge: le club liégeois va sortir du G5 en juin. S’il occupait la troisième place quand Bruno Venanzi en a pris la présidence en 2015, il a dégringolé, pour se retrouver cinquième en juin 2021. Et, c’est déjà une certitude même si la saison n’est pas terminée, les Liégeois seront sixièmes dans deux mois, la faute à leur 14e place qui leur amène un total de 30,6 points, juste devant Charleroi (36,2 points en attendant les play-off). Cela constituera un manque à gagner d’au moins quatre millions d’euros, donc.

C’est l’Antwerp qui prend la place des Rouches et rejoint Bruges, Anderlecht, Gand et Genk. Le Great Old est clairement la force qui monte. Il est le seul avec Bruges à s’être systématiquement classé dans le Top 4 ces quatre dernières saisons. Et il peut même rêver de la deuxième place du "général" s’il termine dans le Top 2.

Reste à voir si ce principe de G5 perdura. Ce système a le mérite d’obliger les clubs des différents "camps" à s’entendre pour obtenir un nombre de voix suffisant pour prendre des décisions. De nombreux clubs l’estiment désuet et injuste, mais, pour le moment, aucune majorité ne s’est dégagée pour l’abolir.