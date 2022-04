Après les Mondiaux et le Ronde, il perturbe la finale de la Coupe de Belgique: «Quelque chose de plus radical»

Flanqué du slogan "Pas de football sur une planète morte" sur son t-shirt, l’activiste a été sorti du terrain par les forces de l’ordre au bout de quelques minutes.

Entré dans le Stade Roi Baudouin avec l’aide d’un complice, "mais pas un ticket de fan", l’activiste a été relâché assez rapidement. "Les policiers auraient pu me retenir administrativement pendant 12 heures, mais ils ont été assez polis pour ne pas le faire, assure Wouter Mouton dans les colonnes du quotidien "Het Nieuwsblad". Quand je participe à des manifestations avec l’organisation Extinction Rebellion, ils agissent parfois plus durement." Et l’homme de confirmer qu’il s’était d’ailleurs préparé "au pire": "J’avais même demandé à un collègue de travail de prendre la relève ce mardi si la police me détenait plus longtemps."

Reste que ce n’était pas la première fois que le militant écologiste flamand perturbait un grand événement sportif en Belgique. Au cours des derniers mois, les fans de cyclisme l’ont ainsi vu débarquer dans le final des Mondiaux de Bruges - lors de la victoire de Filippo Ganna sur le contre-la-montre - et du Ronde.

"J’avais déjà signé tellement de pétitions et défilés tant de fois sans que ça ne change quoi que ce soit. Je devais essayer quelque chose de plus radical", se défend-il.

Déjà bien connu des services de police, l’homme est très surveillé. Comme cette fois où il a été arrêté avant même de pouvoir se faufiler sur le parcours féminin des Mondiaux de Louvain. "Quatre agents m’ont sauté dessus, raconte-t-il. Ils devaient avoir ma photo sur eux."

Déjà prêt à (re)faire parler de lui et de la cause écologiste, Wouter Mouton affirme pourtant regretter ses interventions. "Je suis un fan de sport. Je soutiens les courses cyclistes et j’aime beaucoup le football. Au Ronde, quand la police m’a relâché, j’ai essayé de présenter mes excuses à Mathieu van der Poel. Mais je n’ai pas réussi. J’ai aussi écrit un long e-mail aux organisateurs de la course pour expliquer mon geste, mais je n’ai pas reçu de réponse."