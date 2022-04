Le PSG remporte le «Classique» et repousse Marseille à 15 points

Avant cette défaite, l’OM restait sur 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Neymar a ouvert le score à la 12e minute. Après un centre de Marco Verratti, la star brésilienne a poussé le ballon dans le but d’une reprise directe en lob. Duje Caleta-Car a égalisé pour les visiteurs à la 31e minute.

Les Parisiens ont ensuite poussé et ont eu plusieurs occasions. Un but de Lionel Messi a notamment été refusé pour hors-jeu (45e+2). Une minute plus tard, Kylian Mbappé a transformé un penalty, son 21e but de la saison (2-1). Mbappé a encore propulsé le ballon dans le but (76e) mais là encore l’assistance vidéo signala un hors-jeu.

Marseille a aussi vu son but égalisateur de William Saliba (85e) être refusé par le VAR, toujours en raison d’un hors-jeu préalable.