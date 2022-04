Dans les divisions inférieures aussi, certains verdicts sont tombés, et d’autres sont attendus. En D2, La Louvière a été la première équipe championne du paysage francophone, dominant la saison et à peine battue trois fois en vingt-huit matchs.

En D3A, l’Union Namur a été sacrée, montera en D2, et attend le champion de la D3B pour savoir qui sera le "super" champion de la division, pour l’honneur (voir le format de la compétition).

L’évolution du football, même au niveau amateur, nécessite aussi des adaptations, et les principes de licence ont été mis en place pour valider une montée en D1B ou en Nationale 1. La commission des licences a rendu ses verdicts ce mercredi, et les différents candidats ont obtenu le feu vert. Une chance, car ils n’étaient pas nombreux à avoir fait les démarches.

En Nationale 1, ils étaient quatre: le RFC Liège, Dender, Patro Eisden et Visé. Puisque le football belge est plein de ressources, il avait aussi changé le format de la compétition pour cette division cette saison, et des play-off à quatre, sur le même principe que la D1A, désigneront le champion après la phase régulière.

Mais en l’état actuel des choses, et selon le classement du moment, seul Liège a la licence, parmi les quatre premiers. Les play-off auront lieu, mais si Dessel, Knokke et l’Olympic gardent leur place, l’intérêt sportif sera très limité…

Dender et Patro Eisden, cinquième et sixième à égalité de points avec l’Olympic mais devancés à la différence de buts, ont encore toutes leurs chances, et dès ce samedi encore bien puisque Dender reçoit Dessel et Patro Eisden accueille l’Olympic (voir le programme).

Pour Liège, la montée en D1B est l’objectif avoué, et une saison de plus en Nationale 1 pourrait ressembler à une saison de trop. Gaëtan Englebert a remplacé Drazen Brncic il y a un mois au poste d’entraîneur, après une mauvaise séquence entre février et mars (1 sur 9). C’était une manière de rappeler l’urgence, et la volonté de monter.

La Louvière et l’Union Namur, elles, sont donc tranquilles en D2 et D3A. L’ambition louviéroise ne s’arrêtera pas à la Nationale 1, puisque Salvatore Curaba, le président des Loups, a fixé l’accès en Pro League comme objectif, selon le planning suivant: "Notre ambition est de monter en D1A. Mais d’abord la saison prochaine, on souhaite jouer le Top 3 en Nationale 1 avant d’évoluer en D1B dans un an."

Pour Namur, l’ambition sera plus mesurée en D2 amateurs, pour un club qui a connu la D2 (nationale, l’équivalent de la D1B), en 2009, pour la dernière fois. Le club de la capitale wallonne cherchera à reprendre son statut de premier club namurois à Meux, aussi.

En D3B, le titre se jouera entre Dison et Rochefort, avec un avantage au premier, qui compte trois points de plus, un adversaire commun (Onhaye jouera contre Dison puis Rochefort lors des deux dernières journées) et un match contre le dernier, Gouvy, pour finir la saison.

Le tour final, en D2 et en D3, sera l’autre course à suivre pour les différentes montées, et pour prolonger la saison.

En D2, Meux, Warnant et Rebecq en seront, mais seul le dernier club a demandé la licence, qu’il n’a pas obtenue en première instance. Tubize, cinquième, a obtenu la licence, mais n’est pas encore assuré de prendre part au tour final.

En D3A, Saint-Ghislain-Tertre, dixième mais qui a gagné la première période, sera accompagné de trois équipes parmi Schaerbeek, Manage, Tournai, Aische ou Binche.

En D3B, Dison et Raeren-Eynatten sont assurés du tour final.