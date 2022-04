«Simeone préfère un bon tacle à une talonnade»

Ce mercredi, Diego Simeone pourra compter sur un ailier qui lui a tant manqué lors de la manche aller face à Manchester City. Une créativité bienvenue qui rebat les cartes dans un choc qui se jouera sur des détails, comme il y a une semaine lorsqu’un but de Kevin De Bruyne a permis au champion d’Angleterre en titre de prendre une option avec ce but d’avance.

Avant ce sommet tant attendu, Yannick Carrasco s’est posé dans son nouveau concept de padel à Vilvorde pour confier à Vincenzo Ciuro, dans un long entretien qui sera diffusé sur Pickx + Sport ce mercredi soir, ses souvenirs avec l’Atletico et son amour pour les Colchoneros.

Sa suspension de trois matchs

Habitué à endosser le costume de joueur capable de changer le cours d’une partie, Yannick Carrasco a dû se contenter des tribunes du Wanda Metropolitano ou de sa télévision pour regarder ses coéquipiers face à Manchester United au tour précédent et à City. "C’est ennuyeux de ne pas disputer ces matchs couperets. Tu ne sais jamais si tu vas encore jouer dans la compétition cette année. La manche retour à Old Trafford était terrible pour mes nerfs. Tu ne peux rien faire, et on devait absolument gagner. Je me sentais impuissant devant ma télévision."

Ce mercredi, le natif d’Ixelles pourra à nouveau chausser les crampons dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’occasion de se montrer déterminant pour se faire pardonner totalement aux yeux de Diego Simeone? "Il était fâché après mon exclusion contre Porto mais j’ai eu de la chance que l’on se qualifie" , sourit-il.

Son Diego Simeone à lui

Le technicien ne peut être en mauvais termes avec le Belge. C’est la sixième saison où les deux hommes travaillent ensemble même si un intermède de deux ans en Chine les a séparés. Qui mieux que Carrasco peut décrire l’homme au sacré caractère qui fascine le milieu du ballon rond? "L’objectif de Diego Simeone, c’est le match. Je ne pense pas qu’il déconnecte du football. Il y pense toujours. Dans sa tête, c’est son idée numéro 1. Un documentaire lui a été consacré. On y voit ses filles qui lui disent qu’elles sont sa vie, et que ce n’est pas que le football. Le coach a été touché par ces paroles. Il doit trouver des petits moments pour souffler. Moi, je trouve que c’est quand même beau de voir un amour pour son métier. Très peu de personnes parviennent à se focaliser uniquement sur leur job. Lui vit à 1000% pour ça."

Depuis dix ans, l’Argentin a transformé totalement l’Atletico en machine à gagner des titres. Sa stabilité est rare dans un métier où les entraîneurs ne restent en moyenne qu’une saison dans leur club. "C’est ce qu’il y a de plus dur pour un coach. Il a ramené chaque année l’équipe en Ligue des champions et il a gagné des trophées. Chapeau pour son travail. Ce qui m’a le plus marqué chez lui, c’est que tous les jours il est impliqué à l’entraînement comme il est en match. C’est quelqu’un de patient. S’il faut refaire dix fois un exercice tactique pour qu’il soit bien réalisé, il n’hésite pas. On pourrait le qualifier de professeur."

Simeone est pourtant raillé par certains analystes pour sa prudence. Le match aller à l’Etihad Stadium où ses hommes n’ont cadré aucune frappe n’a rien arrangé. Pour Carrasco, l’Atletico est toutefois plus joueuse qu’il y a une décennie. "Il y a eu du changement. Sa philosophie, c’est toujours de garder le zéro mais on prend davantage de risques. Avant, notre effectif comportait des soldats hargneux. Aujourd’hui, nous pouvons compter sur des manieurs de ballons. Les nouveaux talents sont arrivés. Désormais, le club achète pour se renforcer."

Son amour pour l’Atlético

Son retour en Europe dans un club où il a confirmé ses bonnes prédispositions entrevues à Monaco avait réjoui Roberto Martinez et les amoureux de la sélection nationale. Depuis deux ans, le numéro 21 des Colchoneros prouve qu’il n’a rien perdu de son football malgré son escapade à Dalian Yifang. "Je me retrouve dans la mentalité du club. Ça me réussit assez bien. Mes saisons à l’Atletico correspondent aux plus belles années de ma carrière."

Le style prôné par Simeone ne colle pas parfaitement à ses qualités intrinsèques d’ailier percutant, mais cela ne le dérange guère. "Je m’adapte à n’importe quel style de jeu. Il n’y a aucun souci d’évoluer en contre-attaque. Mon physique me le permet. Le point négatif que je dois améliorer, c’est le jeu de tête."

"El Cholo" le bride-t-il sur la pelouse dans ce système rigoureux défensivement? "Sur le terrain, tu dois avoir de la personnalité. On ne peut pas te robotiser. Il y a des consignes tactiques que tu dois respecter, mais c’est ton talent qui crée la différence quand tu as le ballon. Sur le terrain, tu dois sentir le jeu. Parfois tu ne réfléchis même pas à ton geste mais il faut faire attention. Le coach déteste les talonnades. Je ne sais pas te dire la raison mais je pense que c’est parce que tu as plus de chances de te blesser à cause de l’ischio. Ce qu’il aime, c’est un bon tacle ou un duel que tu gagnes quand l’équipe adverse part en contre-attaque. Là, il crie pour que la tribune t’acclame (sourires) ."

Au fil des années, Carrasco est devenu presque indispensable à ses couleurs. "Je me considère comme un joueur important de l’équipe, un cadre de l’Atletico. Je me suis toujours affirmé dans le vestiaire. Je ne suis pas du genre à parler pour faire le show mais je prends mes responsabilités sur le terrain. J’ai évolué avec l’âge et l’expérience mais mon passage en Chine et la vie m’ont fait mûrir."

Ses espérances en Ligue des champions

Si les Espagnols sont en ballottage défavorable, celui qui a été en partie formé à Genk veut créer l’exploit et prendre le dessus sur Kevin De Bruyne. "C’est un enjeu en plus quand tu affrontes un compatriote. Tu n’as pas envie de te faire chambrer. C’est une rivalité supplémentaire."

Dans cette compétition, l’ancien Monégasque a vécu des souvenirs incroyables en devenant le premier Belge à s’offrir une réalisation en finale de la Ligue des champions en 2016 face au Real Madrid "C’était énorme. C’est une adrénaline en plus qui est vite retombée, car on n’a pas soulevé la Coupe. J’aurais pu être l’homme du match si on avait gagné car j’avais réalisé une grande prestation. Gagner le championnat, c’est quelque chose de magique, surtout pour l’Atletico, car tout le monde voit le Barça et le Real remporter la Liga. Mais la Ligue des champions représente encore quelque chose en plus. Il nous manque un peu de réussite pour la gagner."

Avant de penser à une éventuelle finale, l’Atletico devra se débarrasser de Manchester City pour encore y croire. Et Yannick Carrasco constitue le meilleur guide pour les mener sur cette voie royale.