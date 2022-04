Jean-Louis Garcia après la défaite de Seraing contre Genk : « On n’a pas fait n’importe quoi »

L’équipe qui était le mieux dans le match au départ, c’était bien Seraing. Face à des Limbourgeois trop timorés, les Métallos se créaient d’abord les meilleures occasions. La frappe de Jallow (12e) et le centre-tir de Marius, repoussé sur le poteau par Munoz (31e), auraient pu donner un autre tournant à la rencontre.

Mais encore une fois, la tournure des événements donnait un côté aigre à ce match dont le résultat n’avait pas vraiment d’importance. Et sans même savoir pourquoi, les Sérésiens ont mis les Genkois, qui n’en demandaient pas tant, dans la rencontre. L’exclusion de Dabila (voir ci-contre) a compliqué la tâche des Sérésiens, le but d’Ito, finalement accordé, a ponctué une première période pourtant très encourageante en termes d’état d’esprit. À dix, les Métallos ont gardé la tête haute mais n’ont pas pu éviter le 0-2 de Thorstvedt.

"Comme on le voulait, on n’a pas fait n’importe quoi, se félicitait Jean-Louis Garcia. On jouait sans pression et on s’est créé les situations les plus intéressantes jusqu’à la demi-heure. Je suis content de l’attitude de mes joueurs. À 0-2, à dix, il n’était pas question de sombrer. Avec deux lignes de quatre, et Marius, on n’a pas concédé trop d’occasions. Et on est même resté solide avec une équipe presque bis sur la fin de match."

Bien récupérer

La phase classique est désormais terminée pour les Sérésiens, qui n’ont pas réussi à quitter cette avant-dernière place. Maintenant, le focus va être mis sur cette double confrontation face au RWDM (D1B), à l’occasion des barrages. "Je ne vais pas polémiquer sur le résultat parce qu’il n’a pas de conséquence. Mais l’exclusion de Dabila pourrait en avoir (voir ci-contre). Maintenant, il faudra récupérer et bien travailler. La semaine qui vient va déjà être importante. Mais je suis persuadé que l’on sera prêt pour le 23 avril", souligne Jean-Louis Garcia.

Les deux matchs contre les Molenbeekois sont prévus le 23 (au RWDM) et le 30 avril (à Seraing). Les horaires seront confirmés ce lundi.