Frustré, Cristiano Ronaldo casse le téléphone d’un fan: la police ouvre une enquête, le joueur s’excuse (vidéo)

Alors qu’il quittait le terrain et inspectait sa blessure, le joueur de 37 ans a tapé le téléphone d’un supporter qui le filmait près de l’entrée du tunnel, le faisant tomber par terre.

La mère du garçon de 14 ans, atteint d’autisme et de dyspraxie, a raconté au Liverpool Echo que l’incident avait laissé son fils "sous le choc" et que sa main portait un hématome. "Il est très perturbé par cette histoire et cela l’a totalement dégoûté de retourner voir un match", a-t-elle ajouté.

La police du Merseyside, la région de Liverpool où joue le club d’Everton, a annoncé avoir ouvert une enquête pour une "possible agression."

"Nous pouvons confirmer que nous sommes en relation avec Manchester United et Everton à la suite d’informations sur une possible agression lors du match entre Everton et Manchester United à Goodison Park. Une enquête est en cours et des policiers travaillent avec Everton pour analyser les images de vidéosurveillance et ils recueillent la totalité des témoignages pour établir si un délit a été commis", a indiqué un porte-parole de la police.

Après avoir pris le temps de digérer la défaite de son équipe, Cristiano Ronaldo s’est excusé pour son geste d’humeur sur Instagram.

"Il n’est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui auquel nous sommes confrontés. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et donner l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je voudrais m’excuser pour mon emportement et, si possible, j’aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d’esprit sportif", a écrit la star des Red Devils.

Au niveau sportif, Manchester United se retrouve septième suite à cette défaite, à 6 points des places qualificatives pour la Ligue des champions. De son côté, Everton s’est donné un peu d’air par rapport à la zone des relégables.