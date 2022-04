Alors que les différents chroniqueurs débattaient sur la qualité de Karim Benzema, plusieurs d’entre eux ont partagé des commentaires pour le moins...étranges.

"La Star du Real Madrid se trouve à la même table que Cruyff et Van Basten." d’un côté, "Benzema est tous les jours plus fort que Zidane et Platini" de l’autre.

De nouveaux commentaires qui font réagir la toile et qui laissent pantois bon nombre de spécialistes du football.