Wolfsburg renoue avec la victoire, Lewandowski évite un partage au Bayern Munich

Wolfsburg, qui menait 2-0 au repos grâce à un doublé de l’ex-Anderlechtois Lukas Nmecha (11e, 38e), a encore consolidé son avance dès la reprise sur un coup franc direct de Maximilian Arnold (48e, 3-0). Max Kruse (53e, 4-0) a rendu les choses encore plus amères pour l’Arminia, qui n’a plus gagné depuis six matches. Au classement, les Loups hissent en 13e position avec 34 points, huit de plus que Bielefeld, 16e et barragiste.

En Turquie, Dino Arslanagic et Goztepe ont essuyé un revers 1-2 à domicile face à Kayserispor lors de la 32e journée. Les Tigres d’Anatolie ont démarré en force grâce à Emrah Bassan (8e, 0-1) et Olivier Kemen (26e, 0-2). Les Göz-Göz ont réduit leur retard par Franco Di Santo (45e, 1-2) en vain, car ils restent 19e et avant-derniers avec 27 points, neuf de moins que le premier club sauvé. Kayserispor est 14e (41 points).

Karagumruk s’est imposé 3-2 face à Kasimpasa. Titulaire, Adnan Ugur a porté les visités au commandement (10e, 1-0) et été remplacé alors que le score était acquis (87e). Aleksandar Pesic (38e, 2-0) et Kristijan Bistrovic (72e, 3-1) ont concrétisé la supériorité de Karagumruk, qui est 9e (46 points). Malgré les buts de Tarkan Serbest (67e, 2-1) et Jackson Muleka (82e,3-2), l’attaquant prêté par le Standard, Kasimpasa se maintient en 11e position (41 points).

Lewandowski sauve un point

Le Bayern Munich, autoritaire leader de Bundesliga, a eu besoin d’un penalty à 8 minutes du terme, transformé par l’inévitable Robert Lewandowski, pour s’imposer sur le plus petit écart contre Augsburg (1-0) ce samedi.

Longtemps mis en échec par Augsburg, le Bayern a émergé à la 82e minute après un penalty concédé par une main d’un joueur visiteur. Lewandowski n’a pas tremblé, inscrivant son 32e but en 29 matches de championnat.

Les Bavarois devaient s’imposer pour reprendre neuf longueurs d’avance sur le Borussia Dortmund, vainqueur vendredi soir de Stuttgart (0-2), alors qu’il reste cinq journées à disputer.

Le Bayern se devait aussi de réagir devant ses fans après sa défaite subie en milieu de semaine à Villarreal (1-0) lors de son quart de finale aller de la Ligue des Champions.