Sans Jan Vertonghen, suspendu, Benfica s’impose face au dernier de la D1 portugaise

Aux Pays-Bas, Utrecht et Sittard ont partagé l’enjeu 1-1 samedi dans un match comptant pour la 29e journée de championnat. Les visités ont ouvert la marque par Bart Ramselaar (5e, 1-0) et les visiteurs ont égalisé par Zian Flemming (61e, 1-1). Au classement, Utrecht (42 points, 6e) est toujours en lutte pour les barrages pour la Conference League et Sittard est 16e et barragiste (23 points). Othman Boussaid a joué 69 minutes pour les visités, Mickael Tirpan toute la rencontre pour les visiteurs.