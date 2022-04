Reims battu par Rennes malgré le premier but de Maxime Busi en L1

En première période, Rennes a fait la différence par deux fois grâce à Benjamin Bourigeaud (39e, 43e). À la reprise, Rennes n’a pas changé sa façon de jouer et Martin Terrier a marqué d’une frappe du droit son 18e but de la saison (60e, 0-3). Alors que l’on semblait se diriger vers une victoire facile des Bretons, Maxime Busi a marqué son premier but en Ligue 1 de la tête (60e, 1-3).