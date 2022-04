Leandro Trossard ouvre le score contre Arsenal

Malgré le but de Martin Odergaard (89e, 1-2), Arsenal se retrouve 5e (54 points) tandis que Brighton se hisse en 11e position (37 points).

Chez les Gunners, Albert Sambi Lokonga a joué tout le match et a reçu une carte jaune pour un tacle trop rugueux sur Danny Welbeck (82e).

Chelsea s’impose sans Lukaku

Sans Romelu Lukaku blessé, Chelsea s’est promené à Southampton (0-6). À la mi-temps, Fraser Forster, le gardien des Saints, s’était déjà incliné sur des frappes imparables de Marcos Alonso (3e) et Mason Mount (16e) et n’avait rien pu faire face à Timo Werner (26e) et Kai Havertz (31e). C’était la débandade au St Mary’s Stadium où Werner (49e) et Mount (54e) se sont payé un doublé. Au classement, les Blues occupent la 3e place (62 points) et Southampton est 13e (36 points).

Christian Kabasele était à nouveau dans le onze de départ de Watford lors de défaite 0-3 face à Leeds. Raphinha (21e), Rodrigo (73e) et Jack Harrison (85e) ont signé le troisième succès en quatre matchs de Leeds, qui se hisse en 16 position (33 points). Par contre, Watford est toujours mal embarqué (22 points, 19e).