Battu, Manchester United offre un bol d’air à Everton

Dans le bas du classement, Everton reste 17e mais reprend un peu de champ (4 points avec un match en plus) sur le premier relégable, Burnley, qui l’avait battu perdu dans la semaine (3-2).

Très rarement dangereux, les "Toffees" ont au moins montré l’état d’esprit nécessaire à la longue route menant vers le maintien dans l’élite.

Ils ont su faire le gros dos pendant le temps fort de Manchester United en début de match, qui n’a pas duré plus de cinq minutes avec deux tentatives de Marcus Rashford repoussées par Jordan Pickford (9e et 12e minutes).

Plus présents dans les duels, face à des Red Devils presque démobilisés, les joueurs de Frank Lampard ont gagné la bataille du milieu de terrain et ont su profiter de l’une de leur première incursion dans la surface adverse pour marquer le seul but de la rencontre, sur une frappe lointaine de l’espoir Anthony Gordon, légèrement déviée par Harry Maguire dans son but (27e, 1-0).

Ils se sont procurés une seule autre occasion franche dans le reste du match, toujours par Anthony Gordon (56e), dont la frappe en position idéale a été repoussée par le défenseur central Victor Lindelöf.

Les deux seules autres opportunités réelles pour Manchester United se sont situées en fin de rencontre. D’abord sur une frappe de Paul Pogba (81e), qui avait remplacé Fred sur blessure à la demi-heure de jeu, et surtout sur une tentative de Cristiano Ronaldo dans le temps additionnel, de nouveau repoussée par Pickford (90+3).