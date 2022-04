Outre Lukaku, Hakim Ziyech est aussi incertain alors que Callum Hudson-Odoi est lui bel et bien forfait. "Romelu Lukaku et Hakim Ziyech n’étaient pas présents à l’entraînement hier (jeudi, ndlr) et nous allons devoir observer s’ils sont capables de participer à la session du jour. Nous avons besoin de leur faire passer ce test pour savoir s’ils peuvent jouer samedi", a précisé Tuchel vendredi en conférence de presse.

L’ancien T1 du Paris Saint-Germain s’est toutefois voulu rassurant concernant le Diable Rouge. "Romelu a des douleurs au tendon d’Achille. Ce n’est rien de grave mais assez douloureux pour lui."

Les Londoniens, battus 1-3 par le Real Madrid en Ligue des Champions lors des quarts de finale aller, devront afficher un autre visage contre les Saints. Chelsea est 3e avec 59 points, cinq points devant Tottenham.