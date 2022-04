Décès d'Henri Depireux : le King avait entrainé 23 équipes dans 10 pays différents

Henri Depireux était connu dans notre royaume mais aussi à l’étranger puisque durant sa carrière de coach, il a entraîné 22 équipes différentes, dans 10 pays, entre 1976 (débuts à Bas-Oha en tant que joueur-entraîneur) et 2015, lorsqu’il a connu un dernier (court) mandat à Seraing.

Il a qualifié le Cameroun pour la Coupe du monde

À Winterslag en 1981-1982, on se souvient qu’il a lancé un certain Luc Nilis. Il a connu la première division suisse, française, portugaise et belge, avec le Standard, où il était adjoint. Sur la scène internationale, il a entraîné l’équipe nationale du Cameroun en 1997, l’aidant à se qualifier pour la Coupe du monde 1998, avant de rompre son contrat, et du Congo.

À plusieurs reprises dans sa carrière, celui que l’on surnommait "le King" a parlé ouvertement. Il disait toujours ce qu’il pensait et cela lui coûtait parfois un limogeage. Il insistait souvent en disant: "Je suis un entraîneur, pas une entraîneuse."

Mais Henri Depireux, ce n’est pas qu’un coach. Son CV de joueur est lui aussi bien riche. En 17 ans de carrière (entre 1963 et 1980), il est passé dans cinq clubs différents (RFC Liège, Molenbeek, Standard, Tilleur, Bas-Oha). C’est dans les clubs de la Cité Ardente (le Standard et le RFC Liège) qu’il a connu ses plus grands moments de gloire en tant que milieu de terrain puis attaquant. Avec les Rouches, il a été sacré trois fois de suite champion de Belgique et a participé à la Coupe des clubs champions dont il gardait un souvenir impérissable puisqu’il est allé jusqu’en quarts de finale, venant à bout d’un certain Real Madrid contre qui il avait inscrit un but. Au total, il a disputé 91 matchs en bord de Meuse et inscrit 31 buts.

Après ses sélections chez les Espoirs en équipe nationale, il a eu un court parcours chez les Diables rouges avec un total de… deux matchs, dont un amical. Il faisait pourtant partie des joueurs présélectionnés pour la Coupe du monde 1970 au Mexique mais il a finalement été laissé en Belgique et c’est Paul Van Himst qui a été préféré. Il n’a donc participé à aucune grande compétition internationale.

Lorsqu’il en avait encore la possibilité, il ne manquait pas de prendre place dans la tribune d’un club liégeois (Standard, Liège, Seraing, Visé…) par où il était passé, livrant une analyse précise de la rencontre et apportant toujours un avis d’expert.