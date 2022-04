«La main de Dieu»: le maillot de Maradona contre l’Angleterre en 1986 aux enchères

Depuis plus de 35 ans, ce maillot bleu portant le numéro 10 a eu pour unique propriétaire l’ancien milieu de terrain anglais Steve Hodge. Il avait échangé le sien avec le "Pibe de Oro" à la fin du match, remporté par les Argentins (2-1) et resté l’un des plus controversés de l’histoire de la Coupe du monde.