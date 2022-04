Après le Standard, 777 Partners va racheter le club français du Red Star

L'appétit de 777 Partners est décidément grand. Après le Genoa, Vasco de Gama et le Standard, et alors qu'il possède aussi des parts au Séville FC, voilà qu'elle lorgne désormais sur le Red Star FC pour le rachat de 100% de ses parts. Le club français l'a annoncé dans un communiqué ce mercredi. "777 Partners a été choisie par Patrice Haddad (ndlr: le président) pour la qualité de son projet, qui repose notamment sur une politique sportive ambitieuse, respectueuse de l’identité du club et soutenue par des investissements adaptés", indique le club.