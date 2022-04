Benzema encourage Mbappé à signer au Real Madrid: «À deux, on marquerait le double de buts, voire le triple!»

Du côté du Real Madrid, l’opération séduction a d’ailleurs déjà débuté. Karim Benzema, capitaine des Merengues ne l’a pas caché dans une interview accordée à l’Équipe: il veut évoluer avec le jeune attaquant la saison prochaine. "Avec Mbappé, on s’entend bien car on sait exactement ce que l’autre va faire", a expliqué celui qui a fait son retour chez les Bleus pendant l’Euro et qui estime qu’il pourrait être complémentaire avec le joueur du PSG, "par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n’y sera jamais tous les deux en même temps: l’autre viendra à l’intérieur ou prendra la profondeur."

Une association Benzema – Mbappé la saison prochaine au Real Madrid? KB9 estime que cela rendrait les Madrilènes encore plus efficaces devant le but adverse: "J’aime jouer avec lui en sélection et j’aimerais pouvoir le faire en club. Je pense qu’on marquerait le double de buts, peut-être même le triple!", prophétise celui qui a égalé le légendaire Alfredo Di Stefano au nombre de buts inscrits avec le Real le week-end dernier.