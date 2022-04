Le plan du Real Madrid pour se débarrasser d’Eden Hazard

Actuellement sur la touche après son opération où les médecins lui ont enlevé sa plaque en titane dans la cheville, le milieu de terrain ne devrait plus reporter les couleurs du Real, au moins cette saison. Selon AS, le club ne compte plus sur un retour avant la fin de la saison. Les pensionnaires du Bernabeu voudraient ensuite prêter le joueur.

La perspective de la Coupe du monde devrait aider Hazard, en manque de temps de jeu, à accepter de partir. Le Real souhaiterait que le Diable Rouge se relance complètement afin de le vendre lors de l’été 2023 à un an de la fin de son contrat.