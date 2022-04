Tirage au sort du Mondial au Qatar: commencer le plus tard possible et éviter le groupe de la mort

En réalité, Martinez a un souhait bien précis. Mais il ne le dira pas. Comme tous les autres sélectionneurs, il espère éviter de tomber dans le groupe de la mort (avec l’Allemagne ou les Pays-Bas issus du chapeau 2) lors d’une phase de groupe qui sera très dense: elle durera douze jours, à raison de quatre matchs par jour.

Deux pays européens au maximum par groupe

Le coach des Diables se réjouit également de voir le tableau complet (dans lequel les membres d’une même confédération ne peuvent pas s’affronter, à l’exception des membres de l’UEFA, qui auront deux représentants dans cinq groupes) et de faire des pronostics sur les adversaires que la Belgique pourrait rencontrer en huitième ou en quart.

Entouré d’une délégation d’une dizaine de personnes et de près de 2000 invités, Martinez sera aux premières loges du tirage au sort, ce vendredi soir (18h heure belge), au Palais des congrès de Doha. Un tirage dont on connaît 29 des 32 qualifiés, en attendant les barrages intercontinentaux (en juin) et les derniers barrages européens (reportés à cause de la guerre en Ukraine), dont les vainqueurs intégreront le chapeau 4.

Pour l’officialisation du calendrier définitif et des lieux de rencontre, il faudra encore patienter.