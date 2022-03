Qualifiés, derniers barrages et adversaires potentiels des Diables: tout savoir sur le tirage au sort de la Coupe du monde

Voici le récapitulatif des équipes qualifiées:

Europe (UEFA): Danemark, Allemagne, France, Belgique, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse, Pays-Bas, Portugal, Pologne

Afrique (CAF): Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie

Amérique du Nord et centrale (CONCACAF): Canada, États-Unis et Mexique

Amérique du sud (CONMEBOL): Brésil, Argentine, Equateur, Uruguay

Asie (AFC): Qatar (pays hôte), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie saoudite

À qui les trois derniers tickets?

En Europe, un barrage doit toujours être disputé: l'Ukraine et l'Écosse devraient s'affronter en juin (le match a été reporté à cause de la guerre), à Glasgow. Le vainqueur de ce duel défiera le pays de Galles (tombeur de l'Autriche) à Cardiff pour une place au Mondial.

Les deux derniers billets seront distribués à l'issue de barrages intercontinentaux, qui se disputeront à Doha, au Qatar. Le Pérou (5e de la zone Amérique du sud) partira favori face au vainqueur de Australie-Emirats arabes unis, les deux nations qui ont pris la 3e place des poules A et B de la zone Asie. L'autre barrage intercontinental opposera le Costa Rica, quatrième de la zone Amérique du Nord et centrale, au vainqueur des éliminatoires dans la zone Océanie: la Nouvelle-Zélande.

Quels adversaires pour les Diables?

Le tirage au sort de la Coupe du monde se déroulera ce vendredi 1er avril à 18 heures (heure belge), à Doha. Bonne nouvelle pour les Diables: les têtes de série sont définies par le classement FIFA. Le Brésil, la Belgique, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Argentine et le Portugal seront donc dans le pot 1, tout comme... le Qatar, pays organisateur, qui est assuré d'être versé dans le groupe A pour disputer le match d'ouverture.

L'adversaire le plus coriace des Diables sera probablement issu du pot 2, composé de ces huit nations: l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, la Croatie, l'Uruguay,les États-Unis et le Mexique.

Dans le pot 3, on retrouvera: le Sénégal, l'Iran, le Japon, le Maroc, la Serbie, la Pologne, la Corée du Sud et le Canada. Restera alors, dans le pot 4: la Tunisie, le Cameroun, le Ghana, l'Equateur, l'Arabie saoudite et les trois derniers qualifiés issus des barrages qui se disputeront en juin.

Rappelons que le règlement impose un maximum de deux nations européennes dans un même groupe.

Outre les adversaires directs des Diables, il s'agira d'être attentif aux nations qui composent le groupe "voisin" de celui de la Belgique. On connaîtra ainsi les adversaires potentiels des Diables en huitièmes de finale (A-B, C-D, E-F, G-H). Vu que tous les stades qataris sont géographiquement proches les uns des autres, les déplacements des Diables seront forcément très courts, contrairement aux Coupes du monde au Brésil et en Russie.