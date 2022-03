«Messi, c’est un sorcier»

Standard et Bruges "Oui, il y a eu des discussions avec les deux clubs ces derniers mois. Bruges et la Ligue des champions, c’était un chouette challenge. Quant au Standard, jouer pour le club qui m’a formé et dans la ville dont je suis amoureux, ça compte. Cela me fait mal d’ailleurs de voir le Standard dans cet état. Mais, dans mon esprit, en l’état actuel, revenir en Belgique n’a jamais été une option. Peut-être un jour, hein, attention, je ne ferme pas la porte. Comme avec Charleroi… Je ne veux pas revenir en Belgique dans un autre club et que les Carolos se sentent trahis. Je dois tellement à Charleroi…"

Foket, Theate, Faes et Saelemaekers "Leur progression m’inspire. Surtout celle d’Arthur (Theate), qui n’a plus rien à voir avec le joueur d’Ostende. Son but d’entrée face au Milan m’a fait rêver. Pareil pour Faes, qui n’est plus du tout le joueur qu’on a connu en Belgique ou celui que j’ai connu en U21 avec les Diables. Quant à Alexis (Saelemaekers), il est un des rares joueurs avec qui j’accepte d’échanger un maillot après un match (rires). Avec lui et d’autres, comme De Ketelaere, l’équipe nationale aura un bel avenir. Je vous le garantis. On ne sera pas moins forts mais laissez-nous du temps…"

Messi-Ronaldo-Mbappé "En quelques mois, j’ai affronté les trois. Et Messi restera mon préféré. Je suis fan de lui depuis tout jeune même si, sur le terrain, pas de cadeau. On en a pris 4 contre le PSG là-bas. Léo n’a pas été fabuleux ce jour-là, mais rien qu’avec sa conduite de balle, il fait mal. Je ne voyais pas son pied lâcher le ballon. Je n’avais jamais vu ça avant. À un moment donné, je veux dégager le cuir, je le rate et lui, il est déjà loin avec. C’est un sorcier. Mbappé était sur le flanc opposé au mien. Mais dès qu’il accélère, tu sais que tu vas courir derrière…"