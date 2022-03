Fin de semaine passée, sur la terrasse d’un grand hôtel du centre de Liège. Maxime Busi arrive à notre rendez-vous comme il est sur le terrain avec Reims depuis janvier: en toute décontraction, mais plus déterminé que jamais. Il profite de quelques jours de congé pour revenir sur ses terres. "Les vacances, je n’aime pas ça, assure-t-il en sirotant sagement une eau pétillante. Moi, je ne suis bien que quand je joue. C’est presque addictif."

En janvier dernier, Parme, qui l’avait acheté quelque 7 millions € à Charleroi en 2020, avait prêté, avec option d’achat, le latéral droit à Reims, pensionnaire de Ligue 1. La fin d’une période compliquée pour le Verlainois de 22 ans qui avait connu, avec le club italien, les affres de la relégation en Série B.

"Je suis quelqu’un de toujours positif et je le reste avec Parme, avec lequel je ne regrette rien, rembobine-t-il. Pour ma première saison, j’ai finalement beaucoup joué avec 25 apparitions au total. De tous les transferts, je suis finalement celui qui a joué le plus cette saison-là. Mon bilan n’était pas négatif du tout. Je suis très content d’avoir pu jouer à Parme. Mais j’ai senti que ce serait plus compliqué quand, à la reprise de cette saison, en Serie B, le coach, Enzo Maresca, qui ne m’adressait pourtant que des louanges, m’a progressivement mis de côté. J’ai sondé le club mais on m’a assuré qu’on comptait vraiment sur moi. Et de fait, j’ai joué le tout dernier match face à Benevento avant la clôture du mercato estival. Je n’ai pas sorti une grosse prestation ce jour-là mais je me pensais parti pour de bon…"

Las, Maxime Busi ne joue plus qu’épisodiquement dans la foulée, même lorsqu’Enzo Maresca est licencié. Son temps de jeu ne le satisfait pas du coup. "Les contacts avec Reims se sont alors intensifiés avant le mercato hivernal, continue-t-il. Parme ne voulait de nouveau pas me lâcher, mais le club a bien compris que c’était mieux ainsi."

«En France il y a plus de 1 contre 1»

Et il faut dire que depuis son arrivée en Champagne, Busi a fait feu de tout bois ou presque, en montant en puissance. Avec 9 titularisations et des montées, l’ex-Carolo est un des joueurs les plus usités d’Oscar Garcia, un coach espagnol formé à la Masia, fan des jeunes.

"Reims me voulait absolument, et je l’ai senti d’emblée, se souvient le coéquipier de Wouter Faes et Thomas Foket qui n’est pas arrivé sur place en terrain inconnu. J’ai ainsi été le seul transfert du mercato rémois. Et si le club se maintient en Ligue 1, il est acquis que je resterai au club avec un contrat de quatre ans à la clé…"

En attendant, Busi s’éclate à Reims dans un championnat qui semble taillé pour lui.

"Je me sens mieux en Ligue 1 qu’en Italie, avoue-t-il. En France, il y a plus de 1 contre 1. En Italie, il suffit que tu sois mal mis sur une action et c’est caisse. En France, il faut faire plus d’efforts physiques, d’aller-retour et c’est plus mon foot, ça."

Avec, aussi, un club qui, dans ses valeurs, lui ressemble peut-être davantage.

"Reims me fait penser, en plus grand, à Charleroi, sourit Maxime. Comme Charleroi, Reims a une âme, ce dont j’ai besoin pour être bien dans mon foot. En plus, Reims, qui a une grosse histoire, a de belles ambitions. Je suis quelqu’un de stable et je veux m’installer dans la durée en France."

Le temps a bien filé entre le strass et paillettes de la Ligue 1 et la réserve de St-Trond où le foot professionnel semblait être un mirage.

"Moi, je n’ai jamais douté de moi, assure-t-il.Par contre, oui, on a douté de moi quand, à l’époque, après avoir gagné un championnat, le club trudonnaire nous offrait un Aquarius en guise de récompense. Là, je sens que je suis en pleine explosion et que ma marge de progression n’est pas finie. Je rêve de Premier League. Et je sais que je vais y arriver."

Son clan et lui pourront alors sabrer… le champagne à Reims ou ailleurs…