Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski au Qatar! Un doublé de Bruno Fernandes contre la Macédoine du Nord (2-0) a expédié mardi le Portugal de "CR7" au Mondial-2022, que disputera aussi la Pologne de Lewandowski, qualifiée face à la Suède (2-0) en finale de barrages.

Ronaldo et le Portugal en habitués

Pas de grand tournoi sans Ronaldo et les Portugais: abonnés aux compétitions majeures au XXIe siècle, les champions d’Europe 2016 ont validé sans trembler leur billet pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) en évinçant à Porto les modestes Nord-Macédoniens, tombeurs à la surprise générale de l’Italie en demi-finale.

C’est le 12e grand tournoi international consécutif pour la Seleçao (Euros et Mondiaux confondus) et le dixième de "CR7", qui s’apprête à vivre à 37 ans sa cinquième Coupe du monde, un record seulement atteint par quatre autres joueurs dans l’histoire du football.

Mais puisque son grand rival Lionel Messi (34 ans) en sera avec l’Argentine, il était impensable que Ronaldo n’étire pas un peu plus leur longue rivalité lors du prochain Mondial.

Au stade du Dragon, le recordman des buts en équipe nationale (115) n’a pas marqué mais il a brillé par son activité, délivrant une passe décisive pleine d’à-propos pour Bruno Fernandes, son complice de Manchester United, qui a ouvert la marque (32e).

Fernandes a ensuite doublé la mise (65e) pour composter le billet du Portugal, qui rejoindra le chapeau 1 du tirage vendredi à Doha (18h00), celui des favoris. Pas rassasié, Ronaldo a continué à se dépenser en fin de match, dans la lignée d’un match ponctué de gestes généreux et de tentatives brûlantes (14e, 40e, 59e, 79e).

"Celui qui va décider de mon futur, c’est moi", déclarait lundi le quintuple Ballon d’Or, interrogé sur une éventuelle retraite internationale qui n’est pas pour tout de suite.

A l’inverse, pas de miracle pour la courageuse Macédoine du Nord, qui avait réussi un exploit mémorable jeudi face aux Italiens (1-0). Trop limitée, l’équipe macédonienne a subi et plié, mais elle conservera un excellent souvenir de ces barrages, une nouvelle marche franchie après sa première participation à l’Euro décrochée en 2021.

Lewandowski évince la Suède d’«Ibra»

Au Qatar, il y aura aussi le meilleur joueur Fifa de l’année 2021: Robert Lewandowski a validé son ticket avec la Pologne en ouvrant le score contre la Suède (2-0), malgré l’entrée en jeu en fin de match d’un autre monument du football, le Suédois Zlatan Ibrahimovic.

Directement qualifiés pour cette finale de barrages de la zone Europe après l’exclusion de la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine, les Polonais ont pris l’ascendant grâce à un penalty obtenu par Grzegorz Krychowiak.

Porteur d’un brassard aux couleurs jaune et bleu de l’Ukraine, Lewandowski s’est élancé et le buteur du Bayern Munich n’a pas tremblé (50e), inscrivant son 9e but en 9 matches dans cette campagne de qualifications. Puis Piotr Zielinski a doublé la mise (72e), offrant à la Pologne une deuxième participation consécutive au grand rassemblement planétaire.

C’est cruel pour "Ibra", sorti de sa retraite internationale pour rêver de nouveaux sommets avec la Suède.

Mais rien ne s’est passé comme prévu pour l’avant-centre de l’AC Milan (40 ans), privé de l’Euro à l’été 2021 en raison d’une blessure, et désormais évincé du Mondial-2022.

Ibrahimovic rejoint ainsi une cohorte de stars privées de ce grand rendez-vous, comme le Norvégien Erling Haaland, l’Egyptien Mohamed Salah ou encore les champions d’Europe italiens, tous cantonnés devant leur téléviseur en novembre prochain...

Restera un dernier billet à attribuer dans la zone Europe: l’Ukraine, dont le match a été repoussé, affrontera l’Ecosse, et le vainqueur de cette confrontation défiera le pays de Galles de Gareth Bale.

Afrique

Le Sénégal, tombeur de l’Egypte comme en finale de la Coupe d’Afrique des nations, le Cameroun, renversant contre l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Ghana, ont décroché leur qualification pour le Mondial-2022 au Qatar à l’issue des barrages retour de la zone Afrique.

Le Sénégal aux tirs au but

Remake de la dernière finale de la CAN, l’affiche Sénégal-Egypte a poussé le mimétisme jusqu’à une nouvelle séance de tirs au but. Et comme en février, l’exercice a tourné à l’avantage de Sadio Mané et des siens (3 t.a.b à 1). L’attaquant de Liverpool ira au Qatar, contrairement à son coéquipier chez les Reds, Mohamed Salah.

Battus à l’aller 1-0 au Caire, les Sénégalais ont ouvert la marque par Boulaye Dia dès la 3e minute, mais tout s’est décidé aux tirs au but, lors d’une séance où les quatre premiers tireurs ont échoué, à l’image de Salah. Pas Sadio Mané, qui a conclu victorieusement comme à la CAN.

Le Sénégal disputera son troisième Mondial à la fin de l’année (21 novembre-18 décembre), pour le plus grand bonheur des 50.000 spectateurs présents au stade flambant neuf de Diamniadio, près de Dakar.

Le Cameroun au bout du bout du suspense

Terrible désillusion à l’inverse pour les supporters algériens à Blida. Victorieux 1-0 à l’aller au Cameroun, les Fennecs ont été battus au bout de la prolongation par un but de Karl Toko Ekambi (120e+4, 2-1).

Eric Choupo-Moting avait profité d’une sortie manquée de Raïs M’Bolhi pour ouvrir le score (22e). Ahmed Touba a égalisé et cru arracher la qualification pour les siens (118e), mais c’était sans compter sur Toko Ekambi, auteur du but de la victoire au bout de la nuit. Les Camerounais seront au rendez-vous avec une huitième participation.

Le Maroc cartonne contre la RDC

Le Maroc sera également du voyage après son large succès 4-1 à Casablanca face à la République démocratique du Congo (1-1 à l’aller). Azzedine Ounahi, auteur d’un doublé (21e, 54e), le Gantois Tarik Tissoudali (45+7) et Achraf Hakimi (69e) ont offert à leur pays une sixième participation à un Mondial. Les Congolais ont sauvé l’honneur avec le très joli enchaînement de Ben Malango en fin de rencontre (77e).

L’autobut de Sissako fatal au Mali face à la Tunisie

La Tunisie verra aussi le Qatar, à la faveur de son succès 1-0 à l’aller au Mali, grâce à Moussa Sissako (Standard). Au retour à Radès, les deux équipes se sont neutralisées 0-0. Les Maliens se sont vu refuser un but en début de rencontre (4e) pour un hors-jeu d’Abdoulaye Diaby.

Le Ghana élimine le Nigeria

Après un match aller sans vainqueur (0-0), le Ghana a également obtenu son billet en allant faire match nul 1-1 au Nigeria. Grâce à ce but à l’extérieur comptant double (la règle est toujours en vigueur en zone Afrique, NDLR), les Black Stars participeront à leur première Coupe du monde depuis huit ans.

Le capitaine Thomas Partey a ouvert le score sur une frappe lointaine (10e). William Troost-Ekong a remis les deux équipes à égalité sur penalty (22e). En vain pour les Super Eagles, qui ne disputeront pas une septième phase finale.

Amérique du Sud

Le Pérou en barrages

Le Pérou s’est offert le droit de rêver encore au Qatar en décrochant la 5e place de la poule unique des éliminatoires d’Amérique du sud qui offre un barrage contre une équipe repêchée de la zone Asie.

Les quatre places directement qualificatives avant cette ultime journée étaient déjà décernées au Brésil et à l’Argentine, depuis novembre, à l’Uruguay et l’Equateur, depuis vendredi.

La Rojiblanca avait son destin en mains et se devait de gagner à domicile contre le Paraguay qui n’avait plus rien à espérer. Mission accomplie 2 à 0.

Dès la 4e minute l’attaquant italo-péruvien Gianluca Lapadula, lancé en profondeur, a montré aux siens le chemin à suivre pour disputer, en juin au Qatar, le barrage contre le vainqueur d’Australie-Emirats arabes unis.

Yoshima Yotun (42e), d’une reprise du gauche à l’horizontale, a fini d’assurer la 5e place (24 pts), la même qui avait permis au Pérou d’accéder au Mondial 2018 en Russie après une victoire en barrages contre la Nouvelle-Zélande.

En embuscade à un point avant le coup d’envoi, la Colombie a espéré en vain le faux-pas péruvien. Sa victoire au Venezuela (1-0, but de James Rodriguez) restera sans effet. Le Chili d’Arturo Vidal, à deux points, était mathématiquement en course mais s’est incliné à domicile contre l’Uruguay (2-0, buts de Suarez et Valverde) qui finit troisième (28 pts).

La Colombie termine 6e (23 pts), une très grosse déception pour les Cafeteros qui avaient fait sensation en 2014 (1/4 de finale) et en 2018 (1/8e de finale).

Outre l’Uruguay, le Pérou espère rejoindre l’Equateur (4e, 26 pts) qui a concédé le nul à domicile (1-1) contre l’Argentine de Lionel Messi (2e, 39 pts) toujours invaincu dans ces éliminatoires (11V, 6N).

Et bien évidement le Brésil, qui n’a jamais manqué une Coupe du monde depuis la 1ere édition en 1930 et a survolé ces qualifications. La Seleçao, sans Neymar ni Vinicius Jr, suspendus, a encore fait une démonstration en Bolivie (4-0, buts de Paqueta, Guimaraes et doublé de Richarlison).

Elle signe un nouveau record depuis l’instauration de la poule unique à 10 équipes en place depuis France-1998, avec 45 points (14V, 3N). Le Brésil dépasse l’Argentine de 2002 (43 pts) contre lequel il lui reste encore un match à disputer à une date non encore arrêtée, la rencontre de la 6e journée avait été interrompue en septembre dernier pour violation des protocoles anti-Covid.