Arnaud De Lie: "Je veux découvrir un grand tour pour y lever les bras"

Arnaud, avec la randonnée avec vos fans en matinée, comment résumeriez-vous votre dimanche ?

Comme une super journée, vraiment ! En dépit de la météo maussade, plus de 300 courageux ont enfourché leur vélo et sont passés par la cour de la ferme familiale où une chouette surprise m’attendait (rires)… Le groupe qui a composé une chanson autour de mon nom était caché dans la grange pour mon arrivée. Lorsque j’ai ouvert la porte et découvert les Ramones van het Groenewoud, j’ai compris avant même qu’ils n’entonnent leur ""De Lie, I’m so in love with you" (rires)… C’était top ! J’ai découvert le morceau après les championnats d’Europe, fin septembre, et il a ambiancé quelques fois le bus de l’équipe avant les départs depuis lors.

Vous avez refermé votre saison mardi dernier lors du Tour de Guangxi, que vous abordiez avec ambition. Quel bilan tirez-vous de la course WorldTour chinoise ?

Cela a roulé de manière trop cool pour moi durant la majorité des étapes. Pour m’illustrer au sprint, j’ai besoin que les courses soient exigeantes, qu’il y ait de la fatigue. Mais je ne regrette aucunement le voyage, c’était une super expérience sur laquelle mon équipier Sylvain Moniquet a pu aller chercher un très joli top 10. J’ai tenté de l’aider comme je le pouvais. Je ne finis pas cette année éreinté mentalement. Si cela n’avait tenu qu’à moi, la saison aurait même pu durer quelques semaines de plus (rires)…

Quel est le moment que vous retiendrez de cette saison 2023 ?

Même si ma première victoire en WorldTour à Québec a davantage de valeur sportive, je dirais mon succès sur la Famenne Ardenne Classic. Il y avait une dimension émotionnelle forte autour d’une course organisée par mon ancien club, devant autant de supporters, et avec la finale qu’on connaît et cette pédale cassée qui m’a amené à franchir la ligne sur une jambe (rires)… Je suis un peu passé de la joie à la peur, mais les choses se sont heureusement bien terminées. Je ne sais pas quel est le niveau du club de foot de Marche-en-Famenne, mais j’ai eu l’impression d’évoluer dans un stade de foot.

Il y a un an, Wout van Aert vous avait lancé une invitation en marge du cyclo-cross de Diegem afin que vous vous essayiez à la discipline. Sera-t-elle au programme de votre hiver ?

Avec le temps qu’il fait en Belgique, cela sera trop technique pour moi. S’il avait fait bien sec et bien roulant, pourquoi pas. Je vais attendre que Wout soit un peu plus vieux et que je puisse alors avoir l’opportunité de le battre (rires)…

Vous sortez d’un premier team building avec votre équipe Lotto-Dstny. Y avez-vous déjà défini les grandes lignes de 2024 ?

J’y ai forcément déjà réfléchi, mais le but n’était pas de définir mon programme du premier au dernier jour de course. J’ai l’envie de découvrir un grand tour, qu’importe très sincèrement à mes yeux s’il s’agit du Tour de France ou de la Vuelta. Le Giro propose peut-être des arrivées qui me correspondent, mais il vient trop tôt après les classiques et je n’ai toujours que 21 ans. J’ai envie d’aller sur un grand tour pour pouvoir lever les bras. Si la Grande Boucle ne propose que des sprints tout plats, il faudrait vraiment que les planètes s’alignent pour que je réussisse à m’imposer. Ce sont donc les parcours qui détermineront mon choix.

2024 sera aussi une année olympique. Les JO vous font-ils envie ?

Oui, beaucoup. C’est un événement spécial et prestigieux, qui n’a lieu que tous les quatre ans, auquel j’ai envie de participer. Je sais que les places y seront chères (NdlR : seulement quatre coureurs belges pour la course en ligne dont deux prendront aussi part au chrono) mais j’espère pouvoir avoir la confiance du sélectionneur.