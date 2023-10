Ces derniers mois, des discussions ont été entamées entre l’entourage de Wout van Aert et de son épouse Sarah De Bie, et Pauline Dhaenens, fondatrice de Mon Dada. “Plusieurs investisseurs se sont montrés très intéressés par une participation dans notre entreprise florissante et en pleine expansion. C’était l’occasion pour nous de prendre un nouveau tournant avec Mon Dada et, pour cela, nous ne voulions brûler aucune étape “, explique la fondatrice.

Wout van Aert et son épouse ont dès lors été convaincus par le projet et ont voulu participer à la réussite de celui-ci en investissant dans l’entreprise. “L’artisanat et le sentiment que Pauline veut créer avec Mon Dada sont d’une telle pureté […] c’est en fait l’amour du produit qui a motivé cet investissement”, expliquent Wout van Aert et Sarah De Bie.

Aujourd’hui, les bougies de luxe Mon Dada sont distribuées par un solide réseau de revendeurs dans plus de 40 pays dans le monde. Ces bougies parfumées naturellement sont fabriquées à la main en Belgique.