Arnaud De Lie sur le prochain Tour de France ? “C’est l’option qu’il privilégie”

Qu’à cela ne tienne, le coureur wallon a réussi sa saison de la confirmation avec dix victoires au compteur, dont une en World Tour (le GP de Québec), un an après ses neuf succès signés en 2022. Place aux vacances désormais… mais pas sans penser à la saison prochaine.

Car le staff de la Lotto-Dstny se réunira dès ce week-end pour dessiner les premiers contours de la saison 2024. Avec comme discussion prioritaire la question d’une participation, ou non, au Giro. Depuis qu’elle n’est plus World Tour, la formation belge a le loisir de refuser une invitation sur une course du plus haut niveau. Cela fut le cas cette année avec le Tour d’Italie. Kurt Van De Wouwer, directeur sportif de l’équipe, a expliqué à nos confrères du Laatste Nieuws que ce choix pourrait être reconduit : “L’impasse sur le Giro ne nous a pas fait de mal cette année mais on n’a pas encore arrêté notre décision pour la saison prochaine.”

On imagine que le programme des leaders, à commencer par celui d’Arnaud De Lie, sera également discuté rapidement. D’autant plus que le Wallon est désormais prêt pour faire ses débuts en grands tours : “Le Tour de France est une option sérieuse et c’est aussi l’option privilégiée par Arnaud mais cette décision restera en suspens jusqu’au 25 octobre, date de la présentation du parcours”, explique Van De Wouwer.

On sait déjà que le Tour de France 2024 s’élancera de Florence (Italie) pour se terminer exceptionnellement à Nice (le 21 juillet !), quelques jours avant une course olympique, disputée à Paris, qu’Arnaud De Lie aura sans doute dans le viseur.