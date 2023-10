Cian Uijtdebroeks pense déjà au Giro : ” Rien que par l’aérodynamisme, je perds une minute sur Remco. Il faut qu’on s’améliore dans le chrono !”

guillement Fin 2024, je ferai le bilan de ce dont j'ai besoin et de ce que l'équipe a à m'offrir."

Une pique à peine voilée qui traduit plutôt bien une forme de tension entre celui qui avait conclu son premier grand tour à la 8e place sur la Vuelta et son staff dirigeant. Si de fausses rumeurs avaient même laissé entendre la semaine dernière que le vainqueur du Tour de l’Avenir 2022 pourrait quitter la formation Bora-Hansgrohe dès cet hiver, Uijtdebroeks semble toutefois bien décidé à aller au bout de son contrat avec l’équipe dans laquelle il est passé pro la saison dernière. “J’ai un bail qui court jusqu’à la fin 2024. Arrivé à cette échéance, j’analyserai alors ce que mon employeur actuel peut m’offrir et quels sont mes besoins pour me développer sur les grands tours. Si je juge que le contexte n’est pas optimal, j’écouterai alors ce que les autres structures me proposent.”

Le regard déjà porté vers la saison prochaine, Cian Uijtdebroeks souhaite vivement faire bouger les choses au plus vite. “L’année prochaine, je m’alignerai sur le Giro qui proposera deux chronos (NdlR : de 31 et 37 kilomètres). Il faut donc que nous nous améliorons dans cet exercice, il n’y a plus de temps à perdre ! Pour mes 65 kilos, j’arrive à développer près de 400 watts pendant près d’une heure et suis donc convaincu que j’ai des capacités dans cette discipline et un bon contre-la-montre dans les jambes. Mais il faut que le reste suive… Des coureurs comme Ayuso ou Evenepoel ont un CDA (NdlR : indice d’efficacité aérodynamique) de 1,5 alors que je suis entre 1,9 et 2. Cela me fait perdre facilement une minute sur un chrono d’une quarantaine de kilomètres. Le planning des prochaines semaines n’est pas encore arrêté mais il me semble assez clair que nous avons du pain sur la planche et qu’il va falloir travailler en soufflerie et sur la piste pour améliorer cela. L’équipe m’a permis jusqu’ici de bien progresser, je n’aurais sans doute jamais eu autant de libertés dans une autre formation. Mais ce serait stupide de ne pas continuer à améliorer ce qui peut l’être…”