Tour de Guangxi: un an et demi après sa chute terrifiante au Tour du Pays basque, Milan Vader gagne la 4e étape et prend la tête au général

Le Néerlandais, 27 ans, prend la tête au classement général, au détriment de Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) qui n'a pu suivre dans la dernière montée.

Milan Vader a attaqué à 300m de l'arrivée dans la dernière bosse pour résister au retour du Français Remi Rochas (Cofidis) et décrocher sa première victoire professionnelle.

Le Britannique Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) a pris la 3e place du jour. Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) est 6e à 8 secondes et Tim Wellens (UAE Emirates) 7e.

Cinq hommes ont composé l'échappée du jour avec Jens Reynders (Israel-Premier Tech), accompagné par le Danois Julius Johansen (Intermarché-Circus -Wanty), le Tchèque Zdenek Stybar (Jayco AlUla), l'Australien Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck) et le Chinois Changsheng Sun (équipe nationale de Chine). Le quintet a vu son aventure s'achever à 11 km de l'arrivée.

L'arrivée en côte a chamboulé le classement général. Dries De Bondt a terminé à 1:40 et doit céder son maillot de leader à Vader, 27 ans, qui est passé à la route l'année dernière, mais qui a été freiné par une chute épouvantable au Tour du Pays Basque. Suite à une rupture de l'artère carotide, Vader s'est retrouvé en danger de mort et a passé 12 jours dans le coma. Par la suite, il a été immobilisé pendant des mois en raison de fractures aux vertèbres, à l'épaule, à l'orbite et à la pommette, entre autres.

Lundi, la 5e et avant-dernière étape de ce Tour de Guangxi, la plus longue de la course, s'étendra sur 209,6 km entre Liuzhou et Guilin.

Cette dernière épreuve du WorldTour de la saison s'achève mardi à Guilin par un dernier tronçon de 168,3 km. Cette 4e édition du Tour de Guangxi est revenue cette année au calendrier après trois ans d'absence. Tim Wellens avait remporté la première version en 2017.