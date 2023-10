Les Néerlandais Joris Nieuwenhuis et Lars van der Haar complètent le top 5. Le champion d’Europe Michael Vanthourenhout a pris la 6e place.

Thibau Nys décroche à 20 ans sa première victoire en Coupe du monde chez les élites, et prend ainsi la tête du classement de la Coupe du monde.

Fem van Empel, lauréate à Waterloo

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Fem van Empel (Jumbo-Visma). La championne du monde et lauréate de la dernière Coupe du monde, l’a emporté en solitaire avec 36 secondes et 1:51 d’avance sur ses compatriotes Puck Pieterse et Ceylin del Carmen Alvarado.

La Néerlandaise de 21 ans s’offre ainsi un second succès cette saison après avoir remporté le Be-MINE Cross de Beringen la semaine dernière.

Après cette escapade outre-Atlantique, la Coupe du monde reviendra en Belgique avec une deuxième épreuve prévue à Maasmechelen le 29 octobre. Avant cela, les spécialistes des labourés se donnent rendez-vous le weekend prochain à Overijse pour la manche d’ouverture du Superprestige.