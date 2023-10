Selon Ouest France et France Bleu Nord, le Grand Départ sera en effet donné cette année-là depuis la région des Hauts-de-France après que le Tour s’est élancé de Bilbao cette année et Florence la saison prochaine.

Si la ville hôte des opérations de départ n’est pas encore connue, Lille semble tenir la corde avant que le peloton sillonne le nord de l’Hexagone lors des quatre premières étapes. Bien qu’aucun élu ni ASO n’aient encore confirmé l’information, celle-ci pourrait être officialisée dans le courant du mois de novembre. On sait que le président de la Métropole Européenne de Lille, Damien Castelain, vise l’organisation d’un grand événement sportif par an : après la Coupe du monde de rugby cette année, les Jeux olympiques l’année prochaine avec le basket-ball et le handball, tout laisse penser que le Tour de France devrait être l’événement de 2025. Il s’agirait donc là du troisième grand départ depuis la capitale des Flandres après ceux de 1960 et 1994 et le premier depuis 2001 (Dunkerque) pour une région amoureuse du vélo.

Si la piste d’une suite vers la Picardie est évoquée par certains médias hexagonaux avant une descente vers la Normandie puis la Bretagne, un crochet par la Belgique semble tout à fait envisageable quand on sait l’attachement d’ASO à notre pays dont Christian Prudhomme rappelle souvent qu’il est "une étape logique dès lors qu’il s’inscrit dans la philosophie générale du parcours". Le dernier passage du Tour de France en Belgique date de 2022, avec un départ d’étape de Binche.

Un temps pressentie, cette année-là, pour le lancement d’une étape, la ville de Tournai a toujours laissé comprendre son intérêt à long terme pour la venue de la plus grande course du monde.