Mercato cycliste : Caleb Ewan et Lotto Dstny se séparent, l'Australien rejoint Jayco AlUla

Jayco AlUla a annoncé dans la foulée que l'Australien effectuait son retour dans une structure, devenue Green Edge ensuite, où il a effectué ses débuts professionnels en 2013. Il y a signé un contrat de deux ans, pour 2024 et 2025.

Caleb Ewan, 29 ans, avait rejoint Lotto en 2019. Il compte 60 victoires à son palmarès, mais il n'aura levé les bras qu'à une seule reprise cette année, à Zwevegem au mois de mai.

"Tout comme dans une relation ou un mariage, on passe de bons et de mauvais jours ensemble. 2023 a été une année difficile. Nous savons tous que Caleb a beaucoup de talent, mais ces derniers mois, cela ne s'est pas reflété dans notre équipe et il vaut mieux se séparer. Nous ne voulons pas retenir Caleb", a expliqué le patron de Lotto Dstny, Stéphane Heulot.

Pour sa première saison chez Lotto Dstny, l'Australien avait remporté deux victoires d'étape au Giro et trois au Tour de France dont celle sur les Champs Elysées, rappelle le communiqué. Au total, il a remporté quatre succès au Tour d'Italie et cinq sur la Grande Boucle avec le maillot Lotto. En cinq saisons avec l'équipe belge, Ewan a triomphé à 31 reprises.

"J'ai vécu cinq années fantastiques avec Lotto Dstny et j'ai remporté de nombreuses belles victoires avec cette équipe", a commenté l'Australien dans le communiqué de sa désormais ex-formation. "Je suis reconnaissant pour les merveilleux moments passés avec cette famille chaleureuse et les nombreux souvenirs, mais il était temps de changer. Après une concertation positive, nous sommes parvenus ensemble à une solution pour mettre fin à mon contrat actuel. Je peux désormais poursuivre ma carrière ailleurs et souhaiter beaucoup de succès à Lotto Dstny dans les années à venir".