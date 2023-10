Le coureur de Soudal Quick-Step l'a emporté avec 964 points devant Jasper Philipsen, le maillot vert du Tour de France, 2e avec 688 points. Wout van Aert, lauréat en 2020 et 2021, est 3e avec 618 points. Arnaud De Lie (444 points) et Cian Uijtdebroeks (332 points) complètent le top 5.

Remco Evenepoel a ajouté treize victoires à son palmarès en 2023, portant son total en carrière à 50 victoires à 23 ans. Il a notamment remporté Liège-Bastogne-Liège pour la deuxième année de suite, la Clasica San Sebastian pour la troisième fois, le titre de champion de Belgique et le titre de champion du monde du contre-la-montre, douze mois après avoir décroché l'arc-en-ciel dans la course en ligne. Il a aussi enlevé les deux chronos du Tour d'Italie, qu'il a dû quitter prématurément, touché par le Covid, alors qu'il portait le maillot rose. Sur la Vuelta, où une défaillance dans la 13e étape a fait s'envoler ses ambitions au général, il a enlevé trois étapes et a quitté Madrid avec le maillot du meilleur grimpeur. Il a bouclé sa saison samedi par une 9e place au Tour de Lombardie, le dernier Monument de la saison.

Lotte Kopecky a reçu le Vélo de Cristal féminin

L'Anversoise de 27 ans , faisait figure de grande favorite après avoir connu en 2023 la meilleure saison de sa carrière. Elle avait lancé sa saison en remportant le Circuit Het Nieuwsblald, la course d'ouverture de la saison cycliste belge, fin février. Après un succès à la Nokere Koerse, elle triomphait au Tour des Flandres. Kopecky a encore notamment enlevé les titres de championne de Belgique dans la course en ligne et le contre-la-montre, avant d'enlever la 1e étape et de porter pendant six jours le maillot jaune du Tour de France Femmes, dont elle a pris la 2e place finale.

Elle mit sur Glasgow en août pour les "Super Mondiaux" de cyclisme. Sur route, elle devint la première Belge championne du monde depuis 50 ans et le titre de Nicole Van den Broeck en 1973. Elle a ajouté deux titres mondiaux sur piste en Ecosse, décrochant l'or dans la course aux points et la course à élimination, ainsi que le bronze dans l'omnium. Pour ces deux dernières épreuves, elle avait obtenu les mêmes résultats à l'Euro de Granges.

Lotte Kopecky, qui est encore montée sur la 3e marche du podium de l'Euro sur route il y a deux semaines, a triomphé mardi, l'emportant avec 1088 points, soit 482 de plus que sa dauphine, Justine Ghekiere (606 points). Marthe Truyen (402 points) complète le podium. Le top 5 est complété par Sanne Cant (312 points) et Julie Van De Velde (242 points).

Le trophée du meilleur directeur sportif de l'année pour les frères Roodhooft

Les frères Christoph et Philip Roodhooft ont reçu le trophée du meilleur directeur sportif de l'année lors de la cérémonie du Vélo de Cristal, trophée récompensant le meilleur coureur et la meilleure coureuse cycliste belge de la saison et organisé par le quotidien Het Laatste Nieuws, lors de la cérémonie organisée mardi à Kruisem.

Christoph et Philip Roodhooft sont à la tête de la formation Alpecin-Deceuninck du champion du monde Mathieu van der Poel. Le Néerlandais a aussi remporté, entre autres, Milan-Sanremo et Paris-Roubaix cette année. Jasper Philipsen est celui qui a le plus garni le palmarès de la formation belge cette année, prenant à son compte 17 des 33 succès de l'équipe. L'Anversois, qui détient avec Tadej Pogacar le record de victoire sur la saison, a notamment enlevé Bruges-La Panne, le GP de l'Escaut et, surtout, quatre étapes et le maillot vert du Tour de France. Il est actuellement au Tour de Turquie, dont il a enlevé les deux premières étapes.

Les frères Roodhooft, qui avaient reçu une première fois le trophée en 2021, ont totalisé 712 points. Ils devancent le sélectionneur fédéral Sven Vanthourenhout, lauréat l'an dernier et cette fois 2e avec 458 points. Kenny De Ketele et Klaas Lodewyck/Geert Van Bondt sont 3e ex aequo avec 244 points.

Nathan Van Hooydonck a été élu Equipier de l'année

Le coureur de la Jumbo-Visma a été contraint de mettre un terme à sa carrière le mois dernier à l'âge de 27 ans après qu'on a décelé une anomalie cardiaque. Le 12 septembre dernier, il avait fait un malaise au volant et avait été impliqué dans un accident de voiture.

"Je ne me souviens de rien à propos de l'accident", a déclaré Nathan Van Hooydonck mardi soir. "Ce dont je me souviens, c'est du chagrin, car j'ai su immédiatement que ma carrière était terminée, avant même que les médecins ne me le disent. Je me sens déjà beaucoup mieux. La semaine passée à l'hôpital a été terrible, même j'ai été beaucoup aidé par le personnel médical. Et certainement par ma famille. Ils étaient là tous les jours. Dès que j'ai été autorisée à rentrer chez moi, notre fils est né. Je réalise très bien que je n'aurais jamais pu le tenir dans mes bras comme cela. Je m'en rends compte de plus en plus chaque jour", ajoute Nathan Van Hooydonck qui est devenu papa d'un petit Alessio quelques jours après avoir annoncé la fin de sa carrière.

Le lieutenant de Wout van Aert, qui avait aussi fait partie de l'équipe qui a permis à Jonas Vingegaard de remporter son deuxième Tour de France en juillet, succède à Tiesj Benoot au palmarès.

William jr. Lecerf et Julie De Wilde sont les Espoirs de l'année

William jr. Lecerf, 20 ans, a remporté le 1er octobre dernier le Tour de Lombardie espoirs. Le coureur de la 2023Soudal - Quick-Step Devo Team a aussi notamment terminé 5e du Tour de l'Avenir, 8e du Giro U23 et 9e de Liège - Bastogne - Liège U23. Il a été élu avec 448 points devant Sente Sentjens (440) et Tijl De Decker (426) et succède à Alec Segaert au palmarès.

Julie De WIlde, 20 ans, est elle la toute première lauréate du Trophée de l'Espoir féminin. Elle a été élue avec 810 points devant Fleur Moors (746) et Hélène Hesters (296). Julie De Wilde a remporté cette année le Flanders Diamond Tour et a décorché la médaille de bronze des Mondiaux espoirs de contre-la-montre.